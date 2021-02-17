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Российская газета

Моряки-каспийцы нанесли удар по кораблям условного противника

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Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал"
Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии в ходе планового тактического учения атаковали надводные корабли условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Расчеты комплекса "Бал" осуществляют электронные пуски противокорабельных ракет и скрытно меняют позиции. На местности моряки улучшают слаженность действий при приведении в готовность пусковых установок, маскировке машин, охране колонн на марше и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3".

Всего на учения привлекли около 200 военнослужащих, задействовали 20 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного комплекса.

Справка "РГ"

Комплекс "Бал" предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. Он оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Дальность поражения - 120 километров с ракетой Х-35Э, а с ракетой Х-35У - 260 километров.


Роман Мерзляков

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