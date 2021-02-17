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ТАСС

"Калашников" впервые представит за рубежом компактный пистолет Лебедева

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Пистолет Лебедева ПЛК
Пистолет Лебедева ПЛК.
Источник изображения: © Калашников.Media

Оружие успешно прошло программу государственных испытаний в РФ и доказало свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации, отметил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые продемонстрирует за рубежом новейший компактный пистолет Лебедева ПЛК на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ в конце февраля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГК.

"Одной из новинок, которую ГК "Калашников" представляет на IDEX, является ПЛК - пистолет Лебедева компактный - под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Калашникова" Дмитрия Тарасова.

Как отметили в ГК, уже получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока.

Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.

"Конкурентным преимуществом оружия является его эргономика. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам", - отметили в "Калашникове".

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