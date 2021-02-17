Войти
Российская газета

Полет на драконе: экстремальные посадки U-2 собрали в одном видео

584
0
0
Источник изображения: rg.ru

Бывший пилот-инструктор ВВС США Росс Франкемон, известный среди летчиков как Экстремальный Росс, опубликовал подборку курсантских посадок на одном из самых сложных в управлении самолетов, высотном разведчике U-2 Dragon Lady.




Этот уникальный самолет находится на службе уже 68 лет и уходить в отставку явно не собирается - последняя модернизация добавила ему функцию координатора работы истребителей пятого поколения. Благодаря малому весу и крылу большого удлинения U-2 может находиться в воздухе больше 10 часов, пролететь 9600 километров и забраться в стратосферу.

За выдающиеся летные характеристики приходится расплачиваться пилоту - диапазон между максимальной скоростью и скоростью сваливания Dragon Lady на высоте составляет всего несколько километров в час, а посадка U-2 - наверное, самая сложная из штатных процедур в мировой авиации. Дело в своеобразном шасси самолета - оно велосипедного типа. Сохранять равновесие при взлете помогают дополнительные стойки - их U-2 сбрасывает, поднимаясь в воздух. При посадке пилот на манер планериста балансирует рулями крена до полной остановки. Самолет при этом ложится на одно крыло, на законцовке которого имеется титановый полоз. Приземляющийся самолет сопровождает автомобиль наземной службы - она устанавливает дополнительные стойки шасси, после чего разведчик своим ходом рулит на стоянку.

Учат пилотов U-2 на авиабазе Бил в Калифорнии. Кстати, это единственный самолет, в экипаж которого набирают только добровольцев из числа опытных авиаторов. Желающие летать на драконе отправляются на двухнедельную стажировку в Бил и, прослушав теоретическую часть, выполняют первый полет, пишет The Drive. В учебной "спарке" U-2 курсант сидит сзади, а рядом важнейших функций самолета можно управлять только из передней кабины. Если пара полетов проходит нормально, ученика пересаживают вперед.

Росс Франкемон летал в учебно-боевом U-2 и в качестве курсанта, и в качестве инструктора - и, по собственному признанию, до сих пор не может решить, что страшнее. Помимо подборки особо выдающихся посадок, снятых с машины сопровождения, он опубликовал видео идеального приземления Dragon Lady "от первого лица".



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Lockheed U-2
Похожие новости
23.07.2020
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны
23.01.2019
Российские военные провели на Балтике учение с комплексами "Бал" на фоне захода в море эсминцев США
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
21.03.2012
«Всемирный ястреб» вместо «Леди Дракон»
29.07.2010
ВМС США получили эсминец Gravely
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 17:54
  • 41
Калининградский синдром
  • 17.02 17:12
  • 170
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 17.02 16:07
  • 4
В США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе
  • 17.02 15:32
  • 7
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 17.02 15:11
  • 117
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 17.02 14:18
  • 1
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 17.02 10:38
  • 3
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 17.02 07:16
  • 24
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 23:10
  • 2
Заложены фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" проекта 22350
  • 16.02 22:36
  • 10
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний