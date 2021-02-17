Полет на драконе: экстремальные посадки U-2 собрали в одном видео

Бывший пилот-инструктор ВВС США Росс Франкемон, известный среди летчиков как Экстремальный Росс, опубликовал подборку курсантских посадок на одном из самых сложных в управлении самолетов, высотном разведчике U-2 Dragon Lady.

Этот уникальный самолет находится на службе уже 68 лет и уходить в отставку явно не собирается - последняя модернизация добавила ему функцию координатора работы истребителей пятого поколения. Благодаря малому весу и крылу большого удлинения U-2 может находиться в воздухе больше 10 часов, пролететь 9600 километров и забраться в стратосферу.

За выдающиеся летные характеристики приходится расплачиваться пилоту - диапазон между максимальной скоростью и скоростью сваливания Dragon Lady на высоте составляет всего несколько километров в час, а посадка U-2 - наверное, самая сложная из штатных процедур в мировой авиации. Дело в своеобразном шасси самолета - оно велосипедного типа. Сохранять равновесие при взлете помогают дополнительные стойки - их U-2 сбрасывает, поднимаясь в воздух. При посадке пилот на манер планериста балансирует рулями крена до полной остановки. Самолет при этом ложится на одно крыло, на законцовке которого имеется титановый полоз. Приземляющийся самолет сопровождает автомобиль наземной службы - она устанавливает дополнительные стойки шасси, после чего разведчик своим ходом рулит на стоянку.

Учат пилотов U-2 на авиабазе Бил в Калифорнии. Кстати, это единственный самолет, в экипаж которого набирают только добровольцев из числа опытных авиаторов. Желающие летать на драконе отправляются на двухнедельную стажировку в Бил и, прослушав теоретическую часть, выполняют первый полет, пишет The Drive. В учебной "спарке" U-2 курсант сидит сзади, а рядом важнейших функций самолета можно управлять только из передней кабины. Если пара полетов проходит нормально, ученика пересаживают вперед.

Росс Франкемон летал в учебно-боевом U-2 и в качестве курсанта, и в качестве инструктора - и, по собственному признанию, до сих пор не может решить, что страшнее. Помимо подборки особо выдающихся посадок, снятых с машины сопровождения, он опубликовал видео идеального приземления Dragon Lady "от первого лица".

Антон Валагин