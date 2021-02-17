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WarSpot

Вьетнам покупает чешские учебно-боевые самолёты

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Источник изображения: warspot.ru

Чехия возрождает свою авиационную промышленность. Вчера, 15 февраля, портал janes.com сообщил о том, что Вьетнам заказал у чешской компании Aero Vodochody 12 самолётов L-39NG.

«Контракт включает приобретение 12 самолётов L-39NG, а также обучение пилотов, инструкторов, наземного экипажа и механиков. Также в контракт включена поставка запасных частей для самолётов, системы наземного обучения, материально-технического обеспечения и прочего оборудования. Это даст заказчику возможность пройти полную подготовку пилотов и наземного экипажа», — сообщили в пресс-службе чешского экспортера оборонной продукции Omnipol.

Учебно-боевой самолёт L-39NG

Источник изображения: aero.cz

Поставки самолётов запланированы на 2023 и 2024 годы. Стороны не раскрывают деталей сделки, при этом ранее заявлялось, что экспортная стоимость L-39NG не превысит $10 млн.

L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта (лёгкого штурмовика) L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

В течение последних десяти лет Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. В 2017 году, после длительной паузы, компания выпустила новый самолёт, построенный на базе имевшегося задела, а также несколько прототипов L-39NG. Теперь чехи планируют возобновить серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.

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Страны
Венгрия
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Продукция
L-159
L-39
Компании
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