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ЦАМТО

На заводе "Янтарь" рассказали о состоянии корпуса шестого фрегата проекта 11356 после 5-летней консервации

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Фрегат проекта 11356
Фрегат проекта 11356.
Источник изображения: Drakon 64 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 16 февраля. Корпус шестого фрегата проекта 11356, законсервированный на заводе "Янтарь" пять лет назад, до сих пор находится в хорошем состоянии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор завода Илья Самарин.

"11356-й – очень хороший корабль, мы предлагаем его Министерству обороны, у нас имущество под него есть, есть все кроме двигателя. Если будет решен вопрос с ГЭУ, его однозначно надо достраивать, цена будет благоприятная для обеих сторон. Пока ждем окончательного решения заказчика", – цитирует "РИА Новости" И.Самарина.

При этом он подчеркнул, что со времени его постройки прошло уже более пяти лет.

"Стоит уже пять лет, он законсервирован, корабль в очень хорошем состоянии. И грунт, и краска – все на месте", – подчеркнул И.Самарин.

В то же время, он не исключил, что с учетом закупки двух кораблей этой серии Индией, шестой фрегат также может быть продан индийскому заказчику.

Как напоминает агентство, изначально завод "Янтарь" должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте под именами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. На вооружении каждого из-них будут стоять по восемь морских крылатых ракет "Брамос". Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.

Судьба еще одного корпуса корабля проекта 11356 (шестого по счету), изготовленного на заводе "Янтарь", до сих пор остается неясной, отмечает агентство.

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GSL
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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