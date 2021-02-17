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ЦАМТО

Пакистанская компания РАС приступает к поставке ВВС Турции УТС MFI-395 "Супер Мушшак"

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УТС MFI-395 Super Mushshak
УТС MFI-395 Super Mushshak.
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 16 февраля. ВВС Турции в ближайшее время получат первые учебно-тренировочные самолеты MFI-395 "Супер Мушшак" производства пакистанской государственной компании Pakistan Aeronautical Complex (РАС).

Как сообщает Scramble Magazine, первые снимки УТС MFI-395 "Супер Мушшак" с регистрационным номером 21-6462 и маркировке турецких ВВС появились в социальных сетях 13 февраля.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в октябре 2013 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции опубликовал запрос о предложениях на поставку ВВС Турции до 52 УТС основной подготовки, предназначенных для замены устаревших T-41D и SF-260D. Пакистанская РАС в числе других компаний подала свое предложение по поставке УТС "Супер Мушшак". В августе 2016 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал PAC победителем конкурса и поручил провести с ней переговоры о закупке самолетов.

В ноябре 2016 года в ходе прошедшей в Карачи международной выставки IDEAS (International Defence Exhibition and Seminar) представители РАС и турецкого правительства подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу покупки УТС. Официальный контракт на продажу ВВС Турции 52 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак" Секретариат оборонной промышленности МО Турции заключил с Pakistan Aeronautical Complex 10 мая 2017 года в рамках проходившей в Стамбуле выставки IDEF-2017. Хотя стоимость контракта не раскрывается, по данным СМИ, стоимость одного самолета может составить около 2 млн. долл. Предполагалось, что поставки УТС начнутся раньше, но реализация программы затянулась.

Как сообщил официальный представитель PAC в ходе выставки Dubai Airshow 2019, первые три MFI-395 "Супер Мушшак", собранные для ВВС Турции, планировалось поставить заказчику в июне 2020 года. Предполагалось, что в случае успешного завершения приемочных испытаний, первая партия MFI-395 "Супер Мушшак" будет принята на вооружение ВВС Турции до конца 2020 года. Поставки должны выполняться партиями по 10 ед. каждые 6 месяцев. Полностью завершить передачу самолетов предполагалось к концу 2022 года. По всей видимости, на график поставки повлияла пандемия COVID-19.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Продукция
Super Mushshak
Компании
PAC
Проекты
2020-й год
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