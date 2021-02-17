Войти
ЦАМТО

ВВС Вьетнама получат УТС L-39NG чешского производства

405
0
0
Источник изображения: Фото: aero.cz

ЦАМТО, 16 февраля. Чешская компания Omnipol 15 февраля объявила о подписании с Минобороны Вьетнама контракта на поставку 12 реактивных УТС L-39NG производства компании Aero Vodochody Aerospace.

Стоимость продажи пока не разглашается, однако заявлено, что это один из крупнейших за последние годы экспортных оборонных контрактов для предприятий Чехии. Поставка самолетов заказчику будет выполнена в период с 2023 по 2024 гг. Помимо приобретения 12 самолетов L-39NG, соглашение предусматривает обучение пилотов, инструкторов, наземного персонала и механиков. Также будут поставлены запасные части для УТС, оборудование для наземного обучения, логистической поддержки, специализированные системы для аэропортов. Как заявлено, продажа самолетов и специализированного оборудования позволит заказчику осуществлять полную подготовку пилотов и наземного персонала.

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". L-39NG оснащен более мощным и современным двигателем FJ44-4M компании Williams International, крыльями с встроенными топливными баками, современной кабиной и более легким корпусом, чем у его предшественника. Авионика L-39NG адаптирована для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений.

Кроме того, L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у L-39) и может нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер".

L-39NG был впервые продемонстрирован компанией Aero Vodochody в октябре 2018 года, а летные испытания самолета завершились в начале 2020 года.

Контракт является продолжением успешных поставок во Вьетнам в 1970-х и 1980-х гг. самолетов чехословацкого производства, включая Zlнn Z-226, AE-45 и L-39 "Альбатрос". Всего при посредничестве чешской группы Omnipol во Вьетнам был поставлен 31 самолет L-39. Они применялись для обучения курсантов. Положительный опыт применения данных самолетов стал важным фактором, способствовавшим покупке L-39NG для ВВС Вьетнама.

Для справки: в общей сложности Omnipol экспортировала более 2800 самолетов L-39. Группа Omnipol в течение десятилетий поддерживала экспорт самолетов производства Aero Vodochody.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Словакия
Чехия
Продукция
AIM-9
L-39
Компании
Aero Vodochody
Проекты
2020-й год
Похожие новости
01.06.2020
Як-130 усилит подготовку пилотов
27.05.2020
Компания KAI поставила первые самолеты KA-1S ВВС Сенегала
25.12.2018
Первый полет первого прототипа чешского учебно-боевого самолета L-39NG
24.07.2018
Контракты на 22 самолета L-39NG
22.10.2012
ВВС Вьетнама: защищая небеса Родины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 17:54
  • 41
Калининградский синдром
  • 17.02 17:12
  • 170
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 17.02 16:07
  • 4
В США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе
  • 17.02 15:32
  • 7
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 17.02 15:11
  • 117
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 17.02 14:18
  • 1
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 17.02 10:38
  • 3
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 17.02 07:16
  • 24
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 23:10
  • 2
Заложены фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" проекта 22350
  • 16.02 22:36
  • 10
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний