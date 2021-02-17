ВВС Вьетнама получат УТС L-39NG чешского производства

ЦАМТО, 16 февраля. Чешская компания Omnipol 15 февраля объявила о подписании с Минобороны Вьетнама контракта на поставку 12 реактивных УТС L-39NG производства компании Aero Vodochody Aerospace.

Стоимость продажи пока не разглашается, однако заявлено, что это один из крупнейших за последние годы экспортных оборонных контрактов для предприятий Чехии. Поставка самолетов заказчику будет выполнена в период с 2023 по 2024 гг. Помимо приобретения 12 самолетов L-39NG, соглашение предусматривает обучение пилотов, инструкторов, наземного персонала и механиков. Также будут поставлены запасные части для УТС, оборудование для наземного обучения, логистической поддержки, специализированные системы для аэропортов. Как заявлено, продажа самолетов и специализированного оборудования позволит заказчику осуществлять полную подготовку пилотов и наземного персонала.

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". L-39NG оснащен более мощным и современным двигателем FJ44-4M компании Williams International, крыльями с встроенными топливными баками, современной кабиной и более легким корпусом, чем у его предшественника. Авионика L-39NG адаптирована для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений.

Кроме того, L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у L-39) и может нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер".

L-39NG был впервые продемонстрирован компанией Aero Vodochody в октябре 2018 года, а летные испытания самолета завершились в начале 2020 года.

Контракт является продолжением успешных поставок во Вьетнам в 1970-х и 1980-х гг. самолетов чехословацкого производства, включая Zlнn Z-226, AE-45 и L-39 "Альбатрос". Всего при посредничестве чешской группы Omnipol во Вьетнам был поставлен 31 самолет L-39. Они применялись для обучения курсантов. Положительный опыт применения данных самолетов стал важным фактором, способствовавшим покупке L-39NG для ВВС Вьетнама.

Для справки: в общей сложности Omnipol экспортировала более 2800 самолетов L-39. Группа Omnipol в течение десятилетий поддерживала экспорт самолетов производства Aero Vodochody.