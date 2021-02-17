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Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" завершил сдачу первой курсовой задачи

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Ходовые испытания фрегата "Маршал Шапошников"
Ходовые испытания фрегата "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 февраля. Экипаж модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил сдачу первой курсовой задачи (К-1).

Задача К-1 является важнейшим разделом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы.

В рамках К-1 экипаж фрегата "Маршал Шапошников" отработал организацию противовоздушной обороны и борьбу за живучесть корабля в условиях стоянки, организацию противоподводно-диверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения. Прием задачи завершился строевым смотром.

По итогам приема задачи проверяющие офицеры управления флота отметили хорошее знание своих функциональных обязанностей экипажем, организацию и умелые действия личного состава в ходе учения по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря и швартовов.

В соответствии с планом, фрегат "Маршал Шапошников" в марте приступит к сдаче второй курсовой задачи, которая предусматривает выполнение одиночным кораблем боевых упражнений в море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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