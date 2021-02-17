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ТАСС

Рогозин назвал скучным ролик Deutsche Welle с карикатурой на него и робота "Федора"

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Источник изображения: Фото: rfi.fr

Как отметил гендиректор Роскосмоса, авторы ролика демонстрируют "качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посчитал ролик Deutsche Welle с танцующими карикатурами на главу госкорпорации и робота "Федора" скучным и бездарным.

"Их очередные "сатирические мультики" с кратким набором пропагандистских шаблонов. Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно", - написал Рогозин в своем Telegram-канале, сопроводив запись соответствующим роликом.

По словам главы Роскосмоса, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует "качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века". Он убежден, что работники немецкой телерадиокомпании без серьезной "взбучки" не способны делать что-то более интересное. "Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь", - отметил Рогозин.

В представленном ролике из танцующего робота "Федора" начинают выпадать детали, затем он ломается. "Как тебе такое, Илон Маск?" - спрашивает карикатура Рогозина. Ранее сотрудники Deutsche Welle уже рисовали карикатуры на Рогозина, в том числе с "полетом на Марс".

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850), созданный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. На станции российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов, во время которых космонавт Александр Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а его коллега Алексей Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом. Робот "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

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