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Российская газета

СМИ: Новые фрегаты проекта 22350 вооружат гиперзвуковыми ракетами

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Фрегаты модернизированного проекта 22350 вооружат гиперзвуковым оружием. Они смогут нести по 32 крылатые ракеты.

Речь идет о фрегатах "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли. По его словам, по утвержденному контракту на кораблях будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса. На каждый из этих комплексов приходится по восемь крылатых ракет "Калибр-НК", "Оникс" и, возможно, "Циркон".

Корабли проекта 22350 - российские многоцелевые фрегаты 1-го ранга. Строятся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Водоизмещение - 4550 тонн. Длина - 135 метров, ширина - 16,4 метра. Дальность плавания - 4500 миль.

Головной фрегат проекта "Адмирал флота Горшков" служит на Северном флоте. В настоящее время его используют для испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон".


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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