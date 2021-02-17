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Российская газета

"Калашников" представил предсерийный карабин АКВ-521

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Источник изображения: Калашников Media / YouTube

Концерн "Калашников" представил предсерийный образец своего новейшего карабина АКВ-521 калибра 5,45х39 (из-за ограничений видео доступно только на YouTube). По словам разработчиков, сейчас оружие проходит все положенные испытания, дальнейшие изменения конструкции, если они и произойдут, будут, скорее всего, минимальными.

- Основная идея АКВ - построить систему, в которой оптика будет неразрывно связана со стволом, - отметил руководитель конструкторского центра гражданского стрелкового оружия концерна "Калашников" Валентин Власенко.

Именно поэтому был сделан выбор в пользу новой конструкции ствольной коробки, которая в данном оружии разделяется на нижнюю и верхнюю - lower и upper. Соответственно, ствол и планка для оптики являются составными частями последнего.

В предсерийном варианте АКВ-521 разработчики вместо старого целика АК-12 поставили модернизированный. Площадь, занимаемую прицелом, свели к минимуму и сдвинули его назад относительно АК-12. Благодаря этому уменьшилось расстояние до глаза, вместе с тем выросла полезная площадь планки Пикатинни, которую можно занять оптическими и осветительными приборами в различных комбинациях.

Как уже писала "РГ", помимо этого конструкторы закрыли прорезь с правой стороны ствольной коробки под рукоятку затвора и перенесли ее на левую сторону. Там щель закрыли подвижной шторкой на пружине, при каждом выстреле она отъезжает вниз и возвращается на место. Также АКВ-521 получил обновленный складной приклад от АК-12 с регулировкой по длине. Складывается он влево на рукоятку затвора, поэтому прилегание к стволу не полное.

По словам Валентина Власенко, в ходе испытаний карабин должен произвести около 10 тысяч выстрелов, в том числе при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Помимо этого программа испытаний включает в себя пылевую камеру и волочение.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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