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Российская газета

Грузинская армия получила партию вооружений из США

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В рамках программы модернизации вооружения до стандартов НАТО грузинская армия получила очередную партию стрелкового оружия из США. Об этом говорится в заявлении минобороны Грузии.

Войсковые части страны оснащаются 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами М2 и 40-мм автоматическими гранатометами Мk 19. Дополнительно армия Грузии получила ручные пулеметы М249 калибра 5,56 мм производства США.

В ведомстве сообщили также о том, что испытательные стрельбы на полигоне Вазиани в 25 километрах от Тбилиси провели грузинские и американские инструкторы.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Продукция
M249
Проекты
NATO
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