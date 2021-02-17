Грузинская армия получила партию вооружений из США

В рамках программы модернизации вооружения до стандартов НАТО грузинская армия получила очередную партию стрелкового оружия из США. Об этом говорится в заявлении минобороны Грузии.

Войсковые части страны оснащаются 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами М2 и 40-мм автоматическими гранатометами Мk 19. Дополнительно армия Грузии получила ручные пулеметы М249 калибра 5,56 мм производства США.

В ведомстве сообщили также о том, что испытательные стрельбы на полигоне Вазиани в 25 километрах от Тбилиси провели грузинские и американские инструкторы.

Майя Бирюкова