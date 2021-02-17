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Известия.ru

SpaceX не вернула первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy

Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане, сообщает 15 февраля портал Space.com со ссылкой на инженера-технолога компании Джессику Андерсон.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с 60 интернет-спутниками Starlink в 22:59 по восточному времени (6:59 мск). Спустя девять минут первая ступень ракеты вернулась на Землю, чтобы попытаться совершить шестую посадку на беспилотный корабль SpaceX Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, но промахнулась.

«По всей видимости, мы не посадили ускоритель [нашей ракеты] на платформу Of Course I Still Love You. Жаль, что мы не извлекли его», — прокомментировала Андерсон.

Как правило, SpaceX после посадки ступеней на платформу забирает их и использует повторно.

Компания SpaceX в Twitter-аккаунте после пуска сообщила, что может подтвердить успех доставки 60 спутников Starlink на орбиту.

Starlink — спутниковая сеть, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Целью этого проекта SpaceX является обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. На первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тыс. спутников.

Ранее, 1 февраля, SpaceX сообщила, что может запустить ракету Falcon 9 с полностью гражданским экипажем к концу 2021 года. Это произойдет в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту.

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