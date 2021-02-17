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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ требует с "Туполева" 5,5 млрд рублей за срыв сроков разработки модернизированного Ту-160М

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Ту-160М2 Архивное фото
Ту-160М2 Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ПАО "Туполев" 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года, следует из отчета "Туполева" за четвертый квартал 2020 года.

Иск поступил в суд 10 декабря 2020 года, предварительное заседание назначено на 4 марта. Дело, скорее всего, будет слушаться в закрытом режиме.

Подробности на сайте Арбитражного суда Москвы не опубликованы.

Согласно документу, разработчику вменяется нарушение сроков выполнения составной части опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) под шифром "70М 506". Вероятно, здесь идёт речь о сопряжении новой ракеты (изд. 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изд. 70М).

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после 10-летнего перерыва будут снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Для нового Ту-160М, а также глубоко модернизированного Ту-95МСМ и перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) разрабатывают новую ракету. Согласно информации на сайте госзакупок, она создается в рамках ОКР под шифром "изделие 506". В настоящее время стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС планово оснащаются современными крылатыми ракетами Х-101 (изделие 504) и Х-102 (вариант ракеты с термоядерной боеголовкой).

В 2017 году стало известно о ведущихся разработках сверхдальней ракеты для Ту-160, Ту-95МС и ПАК ДА - руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов сообщил, что глубоко модернизированный Ту-160М будет вооружён крылатой ракетой Х-БД (большой дальности). По его словам, дальность этой ракеты засекречена, но она значительно превзойдет свою предшественницу Х-101 (по данным Минобороны РФ, до 4,5 тыс км).

В марте 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, сообщил журналистам, что разрабатываемые для модернизированных "стратегов" Ту-160 ракеты превзойдут по дальности все существующие образцы: "Мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолёт Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолёт, который мы надеемся получить в серии к 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности".

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
ГосНИИАС
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
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Проекты
2020-й год
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