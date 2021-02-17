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Российская газета

У следившего за Су-35 американского истребителя отказал датчик

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Источник изображения: USN Flight demonstration Squadron. / wikimedia.org

Американский истребитель F/A-18E столкнулся с проблемой в Сирии.

Американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад, посвященный воздушной войне сил коалиции против боевиков в Сирии. В нем в частности упоминается инцидент 2017 года, во время которого был сбит сирийский Су-22.

В тот день четыре истребителя F/A-18E Super Hornet готовились к наземной атаке, когда вдруг в небе стал кружить Су-35 ВКС России. За российским самолетом стал следить один из F/A-18E. У него были проблемы с его передним инфракрасным датчиком (FLIR), который был критически важен для захвата наземных целей. В итоге пилоту пришлось переключиться в режим отслеживания "воздух-воздух".

А уже позже в небе появился сирийский Су-22, который был поражен истребителем F/A-18E Super Hornet.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Су-22
Су-35
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