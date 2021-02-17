Китай и Россия совместно изучат астероид Камоалева

КНР и РФ будут совместно изучать астероид Камоалева. Китай запустит к космическому

телу автоматическую станцию. Россия разработает прибор для исследования астероида, сообщает телеканал «Известия».

КНР и РФ будут совместно изучать астероид Камоалева. Китай запустит к космическому

телу автоматическую станцию. Россия разработает прибор для исследования астероида, сообщает телеканал «Известия».

Космическое тело является квазиспутником нашей планеты. Старт миссии запланирован на 2024 год. Зонд «Чжэнхэ» облетит астероид, а после возьмет пробы грунта. Образцы аппарат доставит на Землю.