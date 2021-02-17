Войти
Интерфакс-АВН

Первая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантику при попытке посадки на платформу в Атлантике

450
0
0
Посадка первой ступени Falcon 9
Посадка первой ступени Falcon 9.
Источник изображения: NASASpaceFlight

Вашингтон. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей во вторник с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике должна была быть осуществлена через 8 минут 24 секунды после старта ракеты. Но камеры не зафиксировали ее посадки на платформу-дрон.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в шестой раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX, была запущена в 06:59 мск (в понедельник в 22:59 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1143 космических аппаратов системы Starlink.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
Похожие новости
09.11.2020
Манит в сеть: Илон Маск сулит человечеству доступный спутниковый интернет
26.06.2020
SpaceX собирается запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink
18.02.2020
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 300 космических аппаратов
18.02.2020
Ракета SpaceX стартовала с новой партией из 60 интернет-спутников
10.12.2018
Полет в никуда
08.06.2012
Новая космическая гонка ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 17:54
  • 41
Калининградский синдром
  • 17.02 17:12
  • 170
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 17.02 16:07
  • 4
В США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе
  • 17.02 15:32
  • 7
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 17.02 15:11
  • 117
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 17.02 14:18
  • 1
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 17.02 10:38
  • 3
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 17.02 07:16
  • 24
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 23:10
  • 2
Заложены фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" проекта 22350
  • 16.02 22:36
  • 10
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний