Первая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантику при попытке посадки на платформу в Атлантике

Вашингтон. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей во вторник с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике должна была быть осуществлена через 8 минут 24 секунды после старта ракеты. Но камеры не зафиксировали ее посадки на платформу-дрон.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в шестой раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX, была запущена в 06:59 мск (в понедельник в 22:59 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1143 космических аппаратов системы Starlink.