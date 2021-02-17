Доспехи российской пехоты

Отечественные средства бронезащиты – одни из лучших в мире

На прошлой неделе корпорация «Ростех» сообщила, что создает бронекостюм нового поколения «Соратник», который поступит в войска к 2035 году. Эта новость вызвала неожиданно широкий отклик в иностранных средствах массовой информации. В частности, издательство Forbes разместило на своем сайте авторскую статью Дэвида Хэмблинга «Возможна ли по-настоящему пуленепробиваемая броня? Русские говорят, что да».

Автор обсуждает заявление Ростеха, что новая боевая экипировка будет защищать гораздо надежнее, чем все ныне имеющиеся типы бронезащиты, и сможет остановить пулю калибра 12,7 миллиметра, способную на расстоянии тысяча метров поражать легкобронированную технику. Хотя многие эксперты подвергли сомнению эти заявления, Хэмблинг приходит к выводу, что российские разработчики могут создать защитную экипировку с такими уникальными возможностями.

Надо признать, что в настоящее время российские разработчики имеют богатейший опыт разработки высококлассных средств индивидуальной защиты (СИБ) – бронежилетов и шлемов. Существует мнение, что в Советском Союзе, а потом в России уделяли мало внимания экипировке военнослужащих, в частности уже упомянутых СИБ: мол, в приоритете была разработка вооружения и военной техники. Между тем по количеству выпущенных бронежилетов, а также по уровню использующихся при их изготовлении технологий СССР уже в начале 90-х занимал едва ли не лидирующее положение в мире. Правда, распад Советского Союза привел к развалу промышленности и приостановке разработки и массового производства СИБ.

В 90-х годах российские солдаты вынуждены были использовать запасы, оставшиеся от Советской армии. Но уже в 2000-х ситуация радикально улучшилась, Российская армия и промышленность начали стремительно сокращать отрыв. А в настоящее время Вооруженные силы России опять располагают одними из лучших в мире СИБ. Также сейчас начался новый виток развития «броников». Толчком к новым работам послужил опыт операции в Сирии, а также развитие военной инфраструктуры в Арктике.

На западном направлении

Первым нашим бронежилетом стало «Изделие 6Б1», разработку которого ввели специалисты Всероссийского института авиационных материалов. Работы стартовали в 1954-м и продлились три года. После чего 6Б1 был принят на снабжение Советской армии. По замыслу советского военного ведомства, бронежилет должен был защищать в первую очередь от осколков артиллерийских снарядов и минометных мин, поэтому разработчики выбрали достаточно оригинальную конструкцию. Бронепластины 6Б1 из алюминиевого сплава выполнялись в форме мозаичного набора. Изнутри шел дополнительный подбой из ватина.

“ 6Б43 имеет модульную конструкцию, что позволяет в зависимости от стоящей боевой задачи модифицировать его до уровня штурмового жилета, устанавливая дополнительную защиту паха, шеи и предплечий ”

Командование Советской армии не планировало массовую поставку бронежилетов в войска в мирное время, поэтому до начала 90-х на предприятиях хранился неприкосновенный запас материалов и стояли технологические линии для выпуска 6Б1, которых должно было хватить на шесть месяцев.

В конце 50-х годов выпущена партия всего в несколько тысяч единиц. Часть изделий была направлена на склады, а остальные распределены между воинскими частями. Спустя почти тридцать лет 6Б1 все-таки приняли участие в боевых действиях – некоторое количество бронежилетов было снято с хранения и передано солдатам и офицерам 40-й армии в начале конфликта в Афганистане.

6Б1 показали себя не самым эффективным средством защиты в условиях афганской войны, где главным фактором поражения стал не массированный артиллерийский огонь, а осколки от взрывных устройств и пули стрелкового оружия. В то же время бойцам были нужны средства защиты легкие и при этом не сковывающие движения. Надо отдать должное – командование Советской армии достаточно оперативно заказало промышленности новую линейку бронежилетов.

Для выполнения всех поставленных условий разработчики СИБ предложили использовать бронепластины из принципиально новых материалов. В 1985 году было готовы два изделия – 6Б3ТМ с титановыми пластинами и 6Б4 с бронекерамикой из карбида бора. Это первый случай применения такого материала в конструкции бронежилетов. Сейчас карбид бора рассматривается мировыми производителями СИБ как наиболее перспективный материал. Такие бронепластины превосходят по показателям веса и прочности аналогичные изделия из оксида алюминия и карбида кремния. Испытания новых бронежилетов выявили серьезные недостатки у обоих изделий. В частности, их вес оказался слишком большим – чуть менее 15 килограммов каждый. Поэтому было принято решение перейти к дифференцированной конструкции, сделать лицевую сторону противопульной, а тыльную противоосколочной. Это позволило снизить вес изделий почти в два раза.

Универсал на годы

Фото: forma-odezhda.ru

Опыт войны в Афганистане, а также масштабных учений показал, что в разных условиях бойцам необходимы и различные средства защиты. При активных пеших маршах и действиях в горах «броня» должна быть легкой и подвижной. В обороне при массированном применении противником артиллерии и авиации бронежилеты, наоборот, должны быть тяжелее и закрывать большее пространство.

Поэтому командование Советской армии выдвинуло новое требование, заказав так называемый универсальный бронежилет, который можно за счет установки или съема бронепластин адаптировать к условиям боевой обстановки. Новое требование военных заставило промышленность разработать более совершенное изделие, получившее индекс 6Б5. Новый бронежилет был принят на снабжение в 1986 году.

«Пятерка» стала знаковым событием в истории отечественных средств индивидуальной защиты. Это был не просто бронежилет, а целое семейство из почти двух десятков модификаций. Они отличались количеством бронепластин, местами их установки, а также используемыми материалами. Всего для бронежилета было предложено три варианта пластин: керамические, титановые и стальные.

6Б5 стал первым бронежилетом с интегрированными местами для переноски боеприпасов и другого имущества. Так, на чехле 6Б5 были закреплены подсумки для четырех магазинов АК-РПК и четырех гранат. Позже появились и специальные места для радиостанций и противогазов. По итогам эксплуатации количество вариантов 6Б5 было сокращено до девяти.

Для полного оснащения частей и подразделений 40-й армии хватило всего нескольких месяцев. Спустя год изделия уже массово стали поступать и в остальные части и соединения Советской армии. В первую очередь новинками оснащали Группу советских войск в Германии, а также соединения, дислоцировавшиеся в других странах Варшавского договора.

«Пятерка» оставалась основным бронежилетом в Российской армии и других силовых ведомствах до 2000 года, но эпизодически использовалась в войсках еще лет пять – семь. Правда, уже не в линейных подразделениях, а в качестве средств защиты для личного состава караулов.

Переход и развал

К работам по созданию новых бронежилетов командование вернулось только перед самым началом второй чеченской войны – в 1999 году. Тогда на испытания были представлены легкий противоосколочный 6Б11 и более тяжелый дифференцированный 6Б12. Традиционно российские разработчики постарались внедрить в «брониках» новые материалы. В «одиннадцатом» и «двенадцатом» изделиях применялось сочетание баллистических тканевых пакетов, титановых бронеэлементов, а также монолитных керамокомпозитов.

Разработка новинок велась в сжатые сроки, и на испытаниях выявилось много недоработок. Также оба бронежилета не могли соперничать с современными зарубежными аналогами. Но в сложившейся ситуации было решено начать закупку этих изделий.

В начале 2000-х годов на испытания вышел тяжелый бронежилет 6Б13. В его конструкции опять было решено вернуться к бронепластинам из корундовой керамики. В целом новинка получила положительные отзывы и начались ее поставки в войска. В 2003-м для разведывательных подразделений, а также сил специального назначения начались поставки более легкого 6Б23 с керамическими и стальными пластинами.

В середине нулевых годов Минобороны попыталось привести всю линейку бронежилетов к единому стандарту, в частности были заказаны универсальные разгрузочные жилеты 6Ш105 с подсумками для магазинов АК-РПК, гранат, радиостанций, а также съемными сухарными сумками.

Поставки бронежилетов велись неравномерно и разными партиями. Поэтому их чехлы оказались выполнены из тканей различной маскировочной расцветки. И в рамках работ по унификации был разработан единый чехол из ткани камуфляжной расцветки ВСР-98 «Флора». Но к единому стандарту привести все СИБ не удалось.

Новая эпоха

В конце нулевых годов командование ВС РФ решило провести полную замену средств индивидуальной защиты. Планировалось полностью отказаться от линейки 6Б11,6Б12,6Б13 и 6Б23 и принять новый единый универсальный бронежилет, которым стал 6Б43.

До недавнего времени «сорок третий» считался одним из наиболее совершенных массовых бронежилетов в мире. Он имеет модульную конструкцию, что позволяет в зависимости от стоящей боевой задачи модифицировать его до уровня штурмового жилета, устанавливая дополнительную защиту паха, шеи и предплечий. Хотя на чехле 6Б43 нашиты полосы ткани системы быстрого крепления и съема подсумков MOLLE, российское военное ведомство все же отдельно заказало универсальную разгрузочную систему УМБТС (индекс ГРАУ 6Ш112), совмещающую ременно-плечевую систему и тактический пояс. Она позволяет в зависимости от задачи выбирать военнослужащему оптимальный набор подсумков и элементов снаряжения.

Поставки 6Б43 несколько задержались, поэтому весной 2014 года в Крыму российских военных еще можно было увидеть в 6Б13 и 6Б23 с разгрузочными жилетами 6Ш105. Но уже в 2015-м в «сорок третий» были одеты все российские военнослужащие, действующие в Сирии. Примечательно, что для бронежилетов были пошиты специальные «тропические» чехлы. Опыт Сирии побудил российских военных модернизировать СИБ. В частности, на снабжение был принят обновленный бронежилет 6Б45. Новинка во многом идентична «сорок третьему» изделию, но получила несколько существенных доработок, сделавших ношение более комфортным. Так, на 6Б45 была заменена система креплений. Они выполнены на липучке, а на 6Б43 используется фастекс с затяжкой. Комфортным стал и шейный отдел. Теперь броневорот можно носить не только в стоячем положении, но и в лежачем.

В начале сирийской операции именно отсутствие воротника стало причиной гибели бойца 810-й бригады морской пехоты Александра Позынича 24 ноября 2015 года во время спасательной операции. На его бронежилете ворот для удобства был снят. К сожалению, пуля боевиков попала прямо в шею.

6Б45 – пока единственный бронежилет, который поставляется как в чехле расцветки ЕМР, так и в новом пиксельном пустынном камуфляже. Правда, небольшая партия «сорок пятых» получила чехлы темно-розового цвета. В настоящее время находится в разработке модификация 6Б45 для действий в Арктическом регионе. Военнослужащие двух арктических мотострелковых бригад – 200 и 80-й носят стандартные «сорок третьи» и «сорок пятые» изделия. Причем до недавнего времени на «брониках» полярных стрелков были чехлы в зеленом пиксельной камуфляже ЕМР.

Но для нужд Минобороны уже разработаны модифицированные варианты 6Б45 для действий в Арктике. Помимо чехла в «снежном» камуфляже, на новинке изменены системы крепления. Она позволяет носить бронежилеты на более объемном комплекте полярной одежды. Также в новом бронежилете можно ездить на лыжах. Не совсем понятно, изменена ли в обновленной версии конструкция защитных элементов для действия при температуре до минус 50 градусов.

Пока семейство 6Б43 и 6Б45 остается основным для Вооруженных сил России. Это удобные изделия с большим потенциалом для модернизации. Но уже сейчас идет разработка принципиально новых бронежилетов.

Алексей Рамм

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года