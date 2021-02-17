Сирийские уроки РЭБ

Куда улетели 36 «Томагавков» с американских эсминцев

В ночь с 5 на 6 января 2018 года боевики ИГ впервые использовали беспилотные летательные аппараты для атаки российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. В ударе участвовали 13 дронов. Мало кто знает, но шесть из них были уничтожены с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), остальные семь сбиты ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

С той ночи боевики ни на один месяц не оставляли попыток прорвать нашу противовоздушную оборону в Сирии. В разгар боев с ИГ Минобороны РФ регулярно рапортовало об успехах в борьбе с дронами террористов. Только за один месяц лета 2018 года были уничтожены комплексами ПВО или обезврежены средствами РЭБ 45 беспилотников, участвовавших в атаках на российскую авиабазу «Хмеймим».

После этого количество атак и соответственно обезвреженных БЛА резко пошло на убыль. Судя по всему, террористы выдохлись и перестали их запускать, убедившись в непробиваемой обороне нашей авиабазы. Хотя дроны обходились недорого. Делали их, можно сказать, на коленке: планер из многослойной фанеры, пленки и специального пенопласта. Самодельные взрывные устройства весом до 10 килограммов – из алюминиевых сплавов, поражающие элементы – из гаек и мелких кусков арматуры. Готовые двигатели, системы навигации, управления и сброса взрывного устройства присоединяли, как кубики конструктора LEGO. Такие самоделки совершали полеты на расстояние более 100 километров на высоте до 3,5 километра. При подлете к базе маневрировали по курсу и высоте. Один такой беспилотник особой угрозы не представляет. Но если их десятки…

Как уничтожить рой беспилотников

Входящая в состав комплекса «Тор-2М» радиолокационная станция обнаруживала малоразмерную цель, сопровождала и передавала пространственные координаты ракете 9М338. Бортовое вычислительное устройство ракеты рассчитывало дальность, скорость цели, определяло точку сближения и в нужный момент производило подрыв боевой части. В этом не было затруднений. Проблема в том, что дорогое это удовольствие – в сотни, а может быть, в тысячу раз дороже самодельного дрона. Возможно, поэтому Минобороны РФ не сообщило о количестве боеприпасов, израсходованных подразделениями российской ПВО для пресечения полета 118 дронов. Что же в такой ситуации делать в следующий раз? Ведь применять «Торы» и «Панцири» по БЛА стоит лишь в крайних случаях, поскольку дорого.

“ Надо разработать комплекс ПВО малой дальности, который дешевыми ракетами сможет стрелять, как пулемет Калашникова: миниатюрные ракеты – 100, 200 или даже больше на одной платформе ”

Экс-генеральный директор и генеральный конструктор московского научно-исследовательского института «Агат» Иосиф Акопян поделился со мной своей мечтой: он готов, несмотря на преклонный возраст, возглавить разработку комплекса ПВО малой дальности, который дешевыми ракетами сможет стрелять, как пулемет Калашникова. Это такие миниатюрные ракеты, но их будет много – 100, 200 или даже больше на одной платформе. Производится ли что-то подобное в нашем ОПК – неизвестно.

Но пока у нас мечтают, за океаном делают. Корпорация Lockheed Martin предложила военным комплекс Miniature Hit-to-Kill (MHTK), состоящий из 400 малоразмерных ракет-перехватчиков. Они предназначены для борьбы с неуправляемыми реактивными и артиллерийскими снарядами и минометными минами, малоразмерными БЛА и вертолетами. В 2018 году армия США заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 2,6 миллиона долларов для официального начала работы над мини-перехватчиком в рамках программы «Ракета расширенной зоны полета» (Extended Mission Area Missile – EMAM), а всего на программу выделено 519,7 миллиона долларов на период с 2018 по 2023 финансовый год. Но российской «оборонке» на это все-таки есть чем ответить.

«Спуфингом» по «Томагавкам»

Одним из самых эффективных средств защиты от беспилотников, планирующих боеприпасов и крылатых ракет являются комплексы радиоэлектронной борьбы. Опыт их применения в Сирии ценен тем, что там они действуют в обстановке реального вооруженного противостояния, в том числе радиоэлектронного, а не в тепличных условиях испытательного или учебного полигона. В этой связи разберемся более детально в причинах и следствиях события, которое произошло рано утром 7 апреля 2017 года.

После предупреждения российских военных по «существующим каналам» два американских эсминца «Росс» и «Портер», находившиеся возле острова Крит, выпустили по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат» 59 крылатых ракет «Томагавк». Сбивать их, естественно, было бы не очень корректно, поэтому наши противоракетные комплексы молчали. Тем не менее в тот же день по инициативе Боливии прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению американского удара.

Представители России и США обменялись взаимными обвинениями и предупреждениями о негативных последствиях проводимой ими политики. В итоге Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе военной операции в Сирии между военными России и США, действовавшего с октября 2015 года.

И заседание в Совбезе с взаимными обвинениями, и приостановка действия меморандума были не случайными, если принять во внимание, что «Эш-Шайрат» использовалась российской авиацией в качестве аэродрома подскока. Этот факт проливает свет и на фразу заместителя постоянного представителя Российской Федерации при ООН и в Совбезе ООН по политическим вопросам, который назвал действия США играющими на руку террористам.

Р-330Ж «Житель». Фото: google.com

О том, что российская авиагруппа в Сирии использует базу «Эш-Шайрат» в Хомсе как аэродром подскока при оказании огневой поддержки наступления правительственных войск, в конце 2015 года сообщили сразу несколько изданий. 6 ноября во время доклада Владимиру Путину по обстановке в Сирии начальник Генштаба Валерий Герасимов продемонстрировал Верховному главнокомандующему карту боевых действий, на которой были отмечены четыре ударных вертолета Ми-24П и один военно-транспортный вертолет Ми-8, дислоцированные в районе аэродрома Эш-Шайрат.

Теперь становится понятным, почему для нас важно было сделать как-то так, чтобы все-таки не все «Томагавки» долетели до этого аэродрома. Но сбивать их ракетами ПВО мы не могли, ибо тогда вступили бы в открытую конфронтацию с США. По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты из 59 выпущенных. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно.

Некоторые эксперты связали пропажу 36 «Томагавков» с расположенным на российской авиабазе «Хмеймим» комплексом РЭБ «Красуха-4». Так это или нет, утверждать не будем. Но главный инженер Брянского электромеханического завода, где делают этот комплекс, рассказал, что «Красуха-4» – многофункциональный модуль помех. Изделие нового поколения предназначено для защиты наземных объектов от ударов авиации. Как это происходит?

«Красуха» ослепляет бортовые системы противника в радиусе до 200 километров. Аэродром Эш-Шайрат находится от нашей авиабазы примерно в 135 километрах, а от пункта материально-технического обеспечения в Тартусе – и того ближе, в какой-нибудь сотне километров. Минобороны РФ не уточняет, какие конкретно системы РЭБ развернуты в Сирии. Но в докладе американской некоммерческой организации Centerfor Advanced Defense Studies (C4ADS) сообщается о двух российских системах, потенциально способных выполнять задачи по борьбе с беспилотниками путем искажения сигнала глобальной навигации. Новое словечко «спуфинг» (англ. spoofing – подмена) теперь не сходит с языка западных специалистов. Оно означает ситуацию, когда одна программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных.

Доклад C4ADS был опубликован в 2019 году. В нем, в частности, названы четыре комплекса РЭБ. Это уже всем известная «Красуха-4» на авиабазе «Хмеймим», станция постановки помех Р-330Ж «Житель» в аэропорту Алеппо, а также комплексы РЭБ «Самарканд» и «Шиповник-АЭРО». Технические характеристики двух последних никому неизвестны, как и места их дислокации в Сирии, если они там присутствуют. По словам представителя Объединенной приборостроительной корпорации, где делают «Шиповник-АЭРО», этот комплекс просто взламывает бортовой компьютер беспилотника, когда встречает знакомую систему, а если она ему неизвестна, то переводит ее под свой контроль за несколько минут.

Многие современные БЛА запрограммированы возвращаться в точку запуска в случае потери управляющего сигнала. «Шиповник-АЭРО» формирует ложное навигационное поле с заменой динамических координат и таким образом предотвращает выполнение программы возврата. Ориентируясь по ложным координатам, БЛА уходит в заданную аппаратурой РЭБ точку.

Что касается Р-330Ж «Житель», то американская радиотехническая разведка, судя по всему, так и не разобралась, работает ли эта станция в составе автоматизированного комплекса помех Р-330М1П «Диабазол» или действует автономно. Не будем оспаривать это и мы.

Нервный центр сирийской кампании

Сирия стала своеобразным испытательным полигоном для целого ряда видов российской военной техники, включая новые средства РЭБ, отмечено в докладе C4ADS. В подтверждение своих выводов Техасский университет в Остине и C4ADS приводят результаты трех исследований, проведенных в течение нескольких месяцев весной 2018 года с использованием GPS-приемника на борту Международной космической станции (МКС). Их исследования показали явные доказательства подмены GPS-сигнала. Сотрудники Техасского университета определили источник сигналов, который находился на авиабазе «Хмеймим» – «нервном центре российской военной кампании в Сирии».

Сигналы успешно имитировали подлинные спутники GPS, но не несли достоверной навигационной информации. По сути приемники, принимающие эти «поддельные» сигналы, подтверждали, что связь со спутниками установлена, но не могли вычислить свое местоположение или время, что фактически сделало изделия неработоспособными.

Специалисты Техасского университета установили, что сигналы спуфинга более чем в 500 раз сильнее подлинных сигналов GPS для самолетов, летящих в пределах прямой видимости передатчика. Информация о помехах GPS, размещенная на веб-сайте навигационного центра береговой охраны США по данным с судов, базирующихся в восточной части Средиземного моря, отражала картину активности там, где ее не было. Сказалось это и на работе обычных GPS-приемников. В отчетах нескольких судовых GPS-регистраторов, находящихся в непосредственной близости друг от друга, сообщалось, что они не могут достоверно дать информацию о своем местоположении. Авторы доклада обратили внимание: это были не просто помехи, а подмена сигнала, что представляет собой более сложную научно-техническую задачу.

«Красуха». Фото: freedom-news.ru

В апреле 2018 года генерал-лейтенант Рэймонд Энтони Томас III (также известный как Тони Томас), в то время – начальник Главного управления сил специального назначения Министерства обороны США, выступая на симпозиуме Фонда геопространственного интеллекта США (UnitedStatesGeospatialIntelligenceFoundation – GeoINT), посвященном применению средств РЭБ в Сирии, заявил: «В Сирии мы находимся в самой агрессивной среде РЭБ на планете от наших противников».

Видео этого выступления размещено в Интернете. «Они тестируют нас каждый день, сбивая наши сообщения, отключая наши AC-130 (самолет непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя), и так далее», – пожаловался генерал. Правда, он не уточнил, кто конкретно оказывает радиоэлектронное противодействие, но все поняли, о ком шла речь. Издание TheDrive предположило, что Томас скорее всего имел в виду ВС России. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что российские военные создают помехи для управления американскими беспилотниками, летающими в небе над Сирией. Такие действия серьезно сказываются на операциях Вашингтона в этой стране, говорилось в статье.

Что ж, русские – прилежные ученики, учатся они и у американцев. В октябре 2015 года начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Анатолий Нестечук сказал: «Как показал анализ последних вооруженных конфликтов, противник активно использует возможность введения преднамеренных поправок в навигационные характеристики своих систем для дезинформации. И мы не можем считаться с той информацией, которая получается с приемников GPS». Как говорится, взаимная любезность.

И последнее. Пропажа 36 американских «Томагавков» так и осталась загадкой для всего мира. Ну пропали, и бог с ними, наверное, заблудились в пустыне, несмотря на то, что американцы представляют их как высокоточное оружие. А может, просто состарились, ведь лежали на складах около 20 лет. Но это, как говорится, уже не наша проблема.

Владимир Гундаров, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года