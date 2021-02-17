Если завтра война

Киев должен знать, к чему приведет попытка решить проблему Донбасса силой

В Донецке 28–29 января 2021 года состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс», в работе которого приняли участие многие государственные и общественные деятели не только ДНР и ЛНР, но и России, на нем была принята доктрина «Русский Донбасс». Главная идеологическая идея – это русские города и земли и что пора им возвращаться домой, в Россию.

Об этом говорили многие, но особенно четко, без всякой дипломатии это прозвучало в выступлении главного редактора RT Маргариты Симоньян: «Люди Донбасса хотят быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят говорить по-русски так, чтобы никто не мог отнять это право или оспорить писульками или законами. Люди Донбасса хотят быть частью своей огромной, щедрой Родины. Россия, матушка! Забери Донбасс домой!».

Естественно, на форуме было много представителей СМИ, которые оценили это как официальную политику России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, дал ответ на вопрос о призыве Симоньян: «Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутреукраинского кризиса и на защите интересов русскоязычного населения Донбасса, и продолжит защищать русских.

Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналисткой. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такой вопрос для России не стоит».

Однако для руководителей ДНР и ЛНР, ополчения республик да и Российской армии, когда речь зайдет об отражении нападения ВСУ, выражение «не стоит» явится безответственным и даже преступным.

Суровая реальность требует ответственных политических решений, учитывающих стремление наших российских людей вернуться в лоно России, что они уже не раз доказали своим мужеством и преданностью.

Вероятность обострения

С позиций отставного генерал-полковника позволю себе остановиться подробнее на злободневных вопросах, которые волнуют не только меня одного. Вероятность войны на Украине значительно возрастает. ДНР и ЛНР сами воевать не начнут, но и избежать войны при агрессии со стороны Украины не смогут. И исход предрешен – даже при всей неоднократно доказанной их самоотверженности. Армия Украины разберется с ополчением, а бандеровцы – с семьями и детьми. Кстати, лагеря для интернированных узаконены – это в лучшем случае, в худшем – их просто вырежут.

“ У украинских военных главная задача сейчас – не дать втянуть свою страну в войну, которая может привести ее не только к потере гораздо большей территории, чем Донбасс, но и лишить государственности ”

Украинские политики и часть военных надеются на блицкриг, быстрый выход к российской границе, окончание войны, а дальше международное сообщество все это примет. Они планируют то, на что надеялся авантюрист Саакашвили, нападая на Южную Осетию. Зеленскому же стоит вспомнить печальное для Грузии окончание тех событий. Тогда Россия пощадила самолюбие грузин, но бандеровскому руководству Киева такой пощады не будет.

Вероятность войны велика еще потому, что ей управляют внешние силы, преследуя собственные меркантильные интересы, используя территорию Украины в качестве плацдарма гибридной агрессии против России.

Могут ли ДНР и ЛНР выиграть войну самостоятельно? Нет, и ссылки на события семилетней давности не убедительны. Украина и Донбасс – это разновеликие понятия, их возможности различны. Да и нельзя сравнивать бывшие полубандитские формирования с армией нынешней Украины, в формирование и обучение которой США и НАТО уже вложили немалые средства. При всем глубочайшем уважении к ополченцам непризнанных республик, их мужеству и героизму, проявленным при защите своих домов и семей, они способны продержаться лишь некоторое время, а затем или отойти, или погибнуть. Можно не считать армию Украины высокопрофессиональной, но за эти годы она не только вооружалась, но с помощью США и НАТО повысила военную подготовку, интенсивно обучается и готовится к войне иностранными специалистами.

Что делать России?

Как мы уже поняли из заявления Дмитрия Пескова, у России не стоит вопрос о присоединении Донбасса. Россия ведет борьбу за цивилизованное решение этого вопроса. Но что бы ни говорили политики, главным залогом мира является равновесие сил. А значит, надо не допускать, чтобы Киев посчитал себя способным достичь своих целей военным путем.

Но с недавних пор у украинских генералов и политиков стала появляться уверенность в победе. Как следствие для сохранения равновесия Россия должна в первую очередь в военном плане обеспечить ДНР и ЛНР всем необходимым для своей защиты, то есть лишить уверенности ВСУ в своем превосходстве. Для этого бандеровцам должна противостоять хорошо обученная и оснащенная армия, способная нанести неприемлемые потери агрессору. Самоотверженностью, вплоть до героической смерти, можно выиграть бой, но не войну. Решающая роль принадлежит технике и вооружению, находящимся в руках обученных, оснащенных и мотивированных воинов. Если мы не хотим решения вопроса военным путем, тогда ДНР и ЛНР необходимо обеспечить всем необходимым современным вооружением и обучить личный состав его использованию, оказать другую возможную помощь.

Если нельзя создать равновесие из-за разновеликости государства и области, то его надо нарастить политическим решением России: «В случае агрессии против Донбасса его граница с остальной частью Украины становится границей Российской Федерации». Таким образом, еще в мирное время Украина должна четко знать и понимать, что пересечение границ ДНР и ЛНР, обстрел их территорий равнозначны объявлению войны России.

Это главный охлаждающий аргумент, способный заставить Украину искать решение проблемы Донбасса мирным путем, чтобы не потерять всю Украину.

Совершенно несекретно

Если мы действительно хотим защитить и спасти народ Донбасса, надо быть в полной готовности к применению военной силы. Напоминать о морали властным структурам Украины бесполезно, да и в настоящее время некому.

Даже при активной всесторонней помощи в мирное время и решительных внешнеполитических заявлений МИДа РФ ДНР, ЛНР и Россия должны быть готовы к отражению агрессии с первых часов ее начала. Да, с точки зрения высокой политики мы не можем присоединить республики к себе, хочу добавить «пока». Но чтобы не оказаться в положении, что присоединять нечего и некого, необходимо иметь четкий оперативный план с конкретными задачами для участвующих в операции воинских соединений и частей. При современной технической оснащенности Российской армии, ее мобильности и десантных войсках 500 километров не расстояние, и Киев сейчас должен это понимать. Не надо ничего изобретать. Должен быть отработан оперативный план с постановкой боевых задач участвующим в операции соединениям, частям и структурам всестороннего обеспечения. Секретность о наличии такого плана особенно не нужна – наоборот, Киев должен знать, что такой план имеется и он, безусловно, приводится в действие при нападении на Донбасс. В этом случае Киев фактически объявляет войну не республикам, а России со всеми вытекающими для Украины последствиями. И дальнейшими вопросами государственности на Украине будут заниматься уже другие люди.

Памятка киевским генералам

Украинским военачальникам «треба» различать и понимать, что речь идет не о бое, а о войне. А это дело рискованное и связанное со многими неопределенностями, к тому же война – вопрос уже политический. Поэтому нужно быть скромнее и ответственнее.

Пусть это выглядит парадоксальным, но у украинских военных главная задача сейчас – не дать втянуть свою страну в войну, которая может лишить ее не только потери гораздо большей территории, чем Донбасс, но и лишить Украину государственности. Этого не понимают те политики и военные, что идут на поводу у бандеровцев с их полубандитскими формированиями типа «Азов», спрятанными в ВСУ Украины. Маленькой победоносной войны, сулящей медальки и должности, не будет. Будет большой позор, и тем военным руководителям в Киеве, кои считают себя патриотами, стоит это понимать.

Еще сохраняется возможность сохранить Донбасс в составе Украины при соответствующей разумной политике и выполнении минских договоренностей. Война не начнется ради интересов Украины, о ней никто не будет помнить, кроме украинского народа, который предназначен для использования в качестве пушечного мяса, а страна – как резервуар ресурсов для экономик западных стран, обогащения всяких проходимцев. Задача украинских политиков – выполнить то, что они наобещали своим избирателям, а не использовать тему войны как ширму для прикрытия проваленных экономических реформ и обнищания населения, сваливая все на Россию.

Леонтий Шевцов, генерал-полковник, вице-президент Клуба военачальников Российской Федерации

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года