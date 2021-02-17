Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»

Тульское КБ машиностроения ликвидирует брешь в секторе тактических ракетных комплексов

Год назад завершился процесс замены в ракетных войсках тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У» на оперативно-тактические ракетные комплексы 9К729 «Искандер-М». И это правильно – новое оружие, обладающее высокими боевыми качествами, должно вытеснять старое. А ТРК, принятый на вооружение в 1989 году, действительно «зажился».

Однако при этом в ракетных войсках обнажился сегмент тактического вооружения. И с экономической точки зрения замена «Точки-У» на комплекс, превышающий ее возможности по дальности почти в пять раз (120 против 500 км), нерациональна. Нанесение средствами ОТРК ударов на тактическую глубину означает чрезмерные затраты за счет использования более дорогостоящих ракет и эксплуатации комплексов чрезмерной мощности, которые имеют отнюдь не бесконечный ресурс.

При этом артиллерия неспособна в полной мере решать задачи ТРК. Лишь перспективная САУ «Коалиция-СВ» может стрелять на 80 километров активно-реактивными снарядами. Не годятся для этого и РСЗО, хотя системы залпового огня имеют необходимую дальность стрельбы, но не могут наносить точечные высокоточные удары. Однако существуют неплохие шансы, что в России скоро будет принят на вооружение современный ТРК.

От Макеева и Надирадзе

К созданию баллистических ракет в Советском Союзе приступили сразу после войны – в 1947 году. Жидкостная Р-1, разработанная в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева с частичной проработкой трофейной документации немецкой «Фау-2», принята на вооружение в 1950-м. Тогда же она поступила и на боевое дежурство в специально созданную бригаду особого назначения резерва Верховного главнокомандующего в Астраханской области.

Дальность стрельбы Р-1 составляла 270 километров, стартовая масса – 13,4 тонны, длина – 14,6 и диаметр – 1,65 метра соответственно. Неядерная БЧ весила одну тонну, 785 килограммов приходилось на взрывчатое вещество. Инерциальная система управления обеспечивала квадратичное вероятное отклонение от цели (КВО) 1,5 километра.

Через год была принята Р-2 с улучшенными характеристиками. Ее дальность достигла 600 километров, масса неядерной БЧ – 1,5 тонны, КВО – 1,25 километра.

“ Есть неплохие шансы, что в России будет принят на вооружение современный тактический ракетный комплекс нового поколения ”

Первой баллистической ракетой, поступившей на вооружение Сухопутных войск в 1955 году, стала Р-11, летавшая на 270 километров, пусковая установка размещалась на шасси тяжелого танка ИС. Масса ракеты снизилась до 5,5 тонны, длина – до 10 метров. Масса неядерной БЧ – 670 килограммов. Однако по части точности БР уступала предшествующим ракетам – ее КВО ракеты увеличился на три тысячи метров. В значительной степени поэтому в 1958 году появилось ядерное оснащение ракеты Р-11М нескольких номиналов – 10, 20 и 40 килотонн.

Если все предыдущие образцы создавались в подмосковном Калининграде (ныне Королев) под руководством Сергея Королева, то Р-17 – в Миассе, в КБ машиностроения под руководством Виктора Макеева. Эта ракета на гусеничной ПУ пришла в войска в 1962 году. Летала на 300 километров и оснащалась как фугасной, так и ядерной БЧ мощностью 10 килотонн. Масса ракеты – 5,9 тонны, длина – 11,2 метра. Масса БЧ – 990 килограммов фугасного или ядерного типа мощностью 10 килотонн. КВО – 450 метров.

Р-17, точнее – ее экспортная модификация, получившая в НАТО название Scud B, стала на Ближнем Востоке столь же популярна, как и автомат Калашникова. Она поступала в больших количествах не только в армии Варшавского договора, но и богатого нефтяными запасами региона. Ближневосточные умельцы неоднократно модернизировали ее по своему разумению, добиваясь увеличения дальности, не придавая при этом большого значения ухудшающейся точности. И до сих пор «Скадами» «интернациональной разработки» обстреливается Израиль.

В 50-е годы шло множество других ракетных разработок, которые были прекращены по различным причинам: ОКР по «Коршуну» в ОКБ-3 НИИ-88 в подмосковном Калининграде, «Онега» в ОКБ свердловского артиллерийского завода № 9, твердотопливных ПР-1 и ПР-2 в НИИ-4 Минобороны, трех ракет «025», «034» и «036» «Вихрь» со сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем в ОКБ 670 Министерства авиационной промышленности, «Нептун» с пороховым двигателем Московского института теплотехники (МИТ). Инженерная мысль фонтанировала.

И наконец, ученые МИТа совершили технологический прорыв, создав в 1959 году первую твердотопливную ракету – «Марс» 2К1. Она весила всего 1,75 тонны, размещаясь на шасси легкого плавающего танка ПТ-76. При этом дальность была невелика – 18 километров. Оснащалась ядерной БЧ и обычной весом в полтонны. КВО – 500 метров.

В том же 1958 году МИТ выдал еще одну твердотопливную ракету «Филин» 2К4. Ее масса увеличилась до пяти тонн, соответственно выросла и дальность полета, достигнув 26 километров.

Затем МИТ, руководимый Александром Надирадзе, выпустил еще несколько твердотопливных ракет. «Луна-М» с дальностью 65 километров стала вполне тактической ракетой, «Темп» и «Темп-С» уже «залезли» на территорию ОТРК (400 и 900 км соответственно). Произошло это уже во второй половине 60-х годов, тогда МИТ еще не начинал штурмовать создание межконтинентальных ракет.

Некоторые из перечисленных ракет в составе ТРК или ОТРК с различной степенью эффективности применялись в военных конфликтах. Наиболее известна Р-17 в составе ОТРК «Эльбрус», став участницей нескольких войн – Судного дня, афганской, в Персидском заливе, гражданской в Йемене… И уже в новом веке «Эльбрус» был использован в войне Саудовской Аравии с йеменскими хуситами, в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе. Комплекс «Луна-М» также был использован на Ближнем Востоке.

Как «Точка» посрамила «Патриот»

Тактический ракетный комплекс «Точка» создан в Коломенском КБ приборостроения под руководством легендарного конструктора Сергея Непобедимого – автора знаменитого ОТРК «Ока», предшественника «Искандера».

К разработке приступили в 1968 году, серийное производство развернули в 1973-м. На вооружение «Точку» приняли два года спустя.

В 1989 году подразделения начали поступать ракетный комплекс РК 9К79-1 «Точка-У» с увеличенной до 120 километров дальностью стрельбы. Конструкторы также усовершенствовали систему управления твердотопливной одноступенчатой ракетой комплекса, которая управляется при помощи решетчатых аэродинамических и газоструйных рулей. В начальном участке полета, когда скорость недостаточна для эффективной работы аэродинамических рулей, коррекцию полета осуществляют газоструйные. Ракета оснащена инерциальной системой управления, которая существенно отличается от механизма управления полетов использованного в образцах, предшествовавших «Точке». Гиростабилизированная система управления работает на всей траектории маршрута – от пуска до падения на цель или же, если быть точными, рядом с целью. Соответственно отслеживается направление полета ракеты и в случае необходимости корректируется. За счет этого было достигнуто существенное повышение точности стрельбы. Если у ракеты Р-17 КВО равно 450 метрам, то у «Точки-У» – всего 150–200 метров. Это объясняется тем, что в первом случае работа инерциальной системы управления прекращается после отключения маршевого двигателя, то есть ракета продолжает лететь уже как свободно брошенное тело.

Боевая машина БАЗ-5921 с ПУ расположена на колесном плавающем шасси. В состав ракетного комплекса входит также транспортно-заряжающая машина БАЗ-5922. Масса ракеты – 2010, БЧ – 480 килограммов соответственно. Длина – 6,4, диаметр – 0,65 метра. Максимальная скорость полета – 1100 метров в секунду. Время полета на максимальную дальность – 136 секунд. Экипаж БМ – четыре человека.

Для ракеты этого комплекса созданы различные боевые части:

три ЯБ с мощностью от 10 килотонн и выше;

осколочно-фугасная с 14,5 тысячи осколков. При подрыве на высоте 20 метров обеспечивает поражение живой силы на площади два-три гектара;

кассетная с 50 боевыми элементами массой 7,45 килограмма;

кассетная с 316 боевыми элементами массой 1,45 килограмма;

противорадиолокационная с пассивной радиолокационной ГСН;

две химические БЧ с различными ОВ.

С 1973 года и до окончания производства в первой половине 90-х выпущено около пятисот комплексов «Точка» и «Точка-У». После распада СССР большая часть (около трех сотен) осталась в России. Также комплексы осели в ряде бывших советских республик, и теперь постсоветские государства зачастую обращают их друг против друга, как это случилось в Карабахе минувшей осенью. А то и обстреливают своих граждан, как на Украине, где ВСУ использует ТРК «Точка» против жителей Донбасса. Эти комплексы использовали, используют и, несомненно, будут использовать в Сирии и Йемене.

Необходимо сказать, что ракета ТРК «Точка-У», казалось бы, при полном отсутствии механизмов преодоления зон ПРО способна совершать, можно сказать, чудеса. Саудовская Аравия буквально наводнена американскими ЗРК «Патриот». Но прилетающие из Йемена ракеты с легкостью проходят мимо «Патриотов», нанося саудитам громадный урон. Так, например, в декабре 2015 года одна-единственная 9K79 уничтожила 150 саудовских военнослужащих, а при обстреле в январе 2016-го число жертв достигло 200.

«Гермес» себя еще покажет

Вскоре после принятия на вооружение ТРК «Точка-У» в Тульском КБ приборостроения им. Шипунова открыли ОКР по созданию тактического ракетного комплекса «Гермес». И если бы в Туле все пошло нормально и ритмично, то даже за вычетом лихих девяностых сейчас в СВ не зияла бы дыра в секторе ТРК.

Но комплекс впервые смогли представить лишь в прошлом году на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ». Он еще не готов, проходят испытания на полигоне Капустин Яр. Там же, где испытывались и «Точка», и «Эльбрус», и «Искандер».

Необходимо сказать, что туляки создают семейство комплексов. Помимо мобильного наземного «Гермеса», должны быть еще и «Гермес-А» авиационного, «Гермес-К» корабельного и «Гермес-С» берегового базирования соответственно.

«Гермес-А» с дальностью стрельбы 20 километров был готов еще в середине десятых годов. И этой ракетой сейчас оснащают ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ка-52К «Катран» и Ми-28НМ «Ночной охотник». Однако до создания комплексов с индексами «К» и «С» еще далеко.

Максимальная дальность наземного «Гермеса» достигает 100 километров. Комплекс предназначен для поражения днем и ночью современных и перспективных танков, легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей, воздушных целей типа вертолетов и дронов с малыми скоростями.

Ракета наводится инерциальной системой управления, на конечном участке включается головка самонаведения, тип которой не раскрывается.

Для перспективного российского комплекса управляемого ракетного оружия разработаны две ракеты: с дальностью выстрела до 20 километров, авиационного базирования и с дальностью полета до 100 километров. Обе двухступенчатые бикалиберные. Того же типа ракеты используются и в ЗРПК «Панцирь-С1». Первая ступень разгоняется твердотопливным маршевым двигателем, вторая летит по инерции, в ней размещены система управления и БЧ массой 28 килограммов. За счет того, что диаметр второй ступени существенно меньше, чем первой, уменьшается сопротивление воздуха в полете и меньше падает скорость на финальном участке траектории. Максимальная скорость ракеты – 1300 метров в секунду, то есть около гиперзвука. Средняя – 500 метров в секунду.

Длина обеих ракет – 3,5 метра. Диаметр первой ступени дальней ракеты – 0,21, ближней – 0,17 метра соответственно. Диаметр второй ступени – 0,13 метра. Масса дальней ракеты – 130, ближней –110 килограммов соответственно. В БЧ массой 28 килограммов содержится 18 килограммов взрывчатого вещества. Бронепробиваемость – 1000 миллиметров.

На большей части траектории ракета летит под управлением инерциальной системы с коррекцией по сигналу GPS/ГЛОНАСС. На финише объект уничтожения захватывает головка самонаведения. При этом БЧ пикирует на цель почти под прямым углом – 75–80 градусов, что обеспечивает поражение в наименее защищенную верхнюю часть танка или иной бронетехники. То есть реализуется принцип атаки американского ПТРК «Джавелин», обладающего достаточно высокой эффективностью.

В составе комплекса «Гермес»: боевая машина на базе КамАЗа с десятью ракетами в транспортно-пусковых контейнерах, транспортно-заряжающая машина, машина управления, средства разведки – РЛС и беспилотный летательный аппарат.

Значение КВО не раскрывается. Однако комплекс позиционируется как высокоточный, что обеспечивается наличием у ракеты ГСН, а также возможностью коррекции полета по спутниковому навигационному сигналу. Существенное повышение точности позволило радикально уменьшить вес БЧ по сравнению с ракетой «Точка-У» – с 480 до 28 килограммов.

Между тем в госкорпорации «Ростех», куда входит Тульское КБ приборостроения, уже задумали провести модернизацию «Гермеса». Об этом в начале февраля сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. Он обещает увеличить боевое могущество «Гермеса 2.0» в 2–2,5 раза по сравнению с пока еще не прошедшим испытания и не принятым на вооружение «старым комплексом».

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года