Провокаторы у армейских ворот

Как уберечь армию от проникновения политических манипуляторов

Россия сегодня переживает, возможно, один из самых сложных периодов в своей истории. Речь о том, что в ельцинскую эпоху государством было упущено целое поколение молодых людей, которыми никто не занимался. Школы, колледжи и вузы тогда лишили воспитательной функции, посчитав, что образование – это всего лишь сфера услуг. Теперь мы пожинаем плоды тех реформ в форме протестных выступлений молодежи, и никто не знает, что с этим делать. Но еще страшнее, если этот вирус проникнет в армию и на флот, как быть тогда? На этот и другие вопросы в рамках совместного проекта газет «ВПК» и «Россия» ответил член Экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

– Александр Николаевич, в последнее время мы столкнулись с демонстрациями возбужденных и политизированных групп молодежи, которые прошли в разных городах России. Что это за явление и как, на ваш взгляд, все это может отразиться на Вооруженных силах? Какова должна быть позиция армии и в целом силовых структур в период протестных выступлений в обществе?

– Задачей подавления протестных выступлений занимаются прежде всего Росгвардия и полиция. Армия не должна и в принципе не имеет права вмешиваться в ситуацию, связанную с протестными настроениями. Но в то же время лозунг, который родился в 90-е годы, «Армия вне политики» – это лозунг вредный как для страны, так и для самих Вооруженных сил. Почему?

Тогда ситуация была предельно ясна. Если бы в 1991 году армия поступила, как адмирал Игорь Касатонов на Черноморском флоте, то история страны могла сложиться совсем по-другому. Игорь Владимирович, напомню, как и многие моряки, не стал тогда присягать на верность новой республике, появившейся после распада Советского Союза вопреки всенародному волеизъявлению народа. Если бы армия не дала себя растащить тогда по национальным квартирам, то уверен, в какой-то мере мы сохранили бы и единые Вооруженные силы, и общественно-политический строй.

“ Воссоздавать систему военно-политических училищ пока никто не собирается, хотя надо. В армии будут востребованы специалисты, понимающие, как вести информационное противоборство в соцсетях, работать с населением в предвоенный и военный период ”

Благодаря Касатонову мы сумели сохранить Черноморский флот, а в конечном итоге потом вернуть Крым. И сегодня, думаю, при необходимости вернули бы другие территории, где наши соотечественники подвергаются неприкрытому геноциду.

Поэтому, когда мы говорим о задачах Вооруженных сил в настоящее время, то считаю, главное – сохранить в целости и чистоте армию. Как поступил Кутузов, когда принимал решение оставить Москву? Он на время отдал город Наполеону, но сохранил войска и, перегруппировав силы, вскоре взял его обратно.

Повторю еще раз: сегодня главная задача – не отдать армию на растерзание различных политизированных групп. Не позволить ее растащить, пресечь любые попытки проникновения в ее ряды провокаторов. На противодействие этому должна быть направлена работа всех структур, как общественно-политических (партии, институты, Общественная палата РФ, политическое руководство страны), так и командования Вооруженных сил на различных уровнях – от генерала до сержанта.

Если же Росгвардия и полиция не смогут справиться с протестными настроениями и возникнет опасность вооруженного захвата власти в стране, то армия имеет право применить силу для подавления экстремистских выступлений. И никаких заявлений о том, что ВС РФ вне политики, здесь быть не должно, как это наблюдалось в той же Украине. Защита правопорядка, законных институтов государства в чрезвычайной ситуации – также задача армии. Не надо бояться об этом говорить.

– Но как все-таки оградить саму армию от проникновения подобного вируса?

– В первую очередь надо объяснять солдатам, сержантам и офицерам, что задача всех политических манипуляторов, которые стоят над протестными выступлениями, не в том, чтобы нести в наше общество ценности демократии, справедливости, защиты прав человека. Под такими лозунгами они, как правило, действуют. Но на деле их задача – развалить страну, как это было в 1991 году. Вспомните, как в конце 80-х боролся с привилегиями Ельцин, так сейчас Навальный – с «дворцами». Ельцин даже в троллейбусе ездил как простой гражданин, изображая близость к народу. Но потом его приспешники, «семья» и олигархи прибрали к своим рукам почти всю собственность (включая недра) в стране, которую создавали и отстояли в Великой Отечественной целые поколения советских людей.

Так что мы знаем, к чему приводят подобные уличные выступления. Они ведут не к улучшению жизни граждан, а к распаду страны и обнищанию народа. Пример Украины перед нашими глазами. Но все это надо каждодневно объяснять в процессе политической работы с молодыми гражданами нашей страны. Чего, увы, не происходит.

Или взять ту же Сирию. Как там вначале ждали демократизаторов-американцев? Но пришло ИГ вместе с политической оппозицией и начало резать головы несогласным. Даже курды оказались с ними в одной упряжке. А когда Россия уничтожила террористов и их структуру, сирийская арабская армия взялась за так называемую демократическую оппозицию, турки – за курдов. Американцы, посмотрев, что их наймиты разгромлены, стали просто сами внаглую расхищать нефтяные запасы страны. Надо объяснять нашим молодым людям, что так называемые демократизаторы, если их пустить в страну, придут уничтожать население, расхищать богатства. Четкое, конкретное, на примерах разъяснение целей этих политических провокаторов во многом позволит отстоять умы наших молодых граждан.

– Кто в руководстве Вооруженных сил должен отвечать за политическую работу в армии, ее политическую благонадежность?

– Для этого создано Главное военно-политическое управление ВС РФ, отчасти воссозданы политические органы в армии и на флоте. Но лично я полагаю, что нужно снова создавать те структуры, которые раньше показали свою эффективность, – офицерские собрания, Суды офицерской чести, всеармейские офицерские и сержантские собрания, другие подобные общественные и политические структуры. Они нужны для того, чтобы была реальная возможность анализировать эффективность проводимой в войсках общественно-политической и морально-психологической работы по защите единства и целостности страны.

– Можно сказать, что вы полностью удовлетворены работой созданного Главного военно-политического управления ВС РФ?

– О результатах его работы пока, увы, никто ничего не знает, хотя с момента его создания прошло уже немало времени. Это, считаю, должно предаваться огласке. Если министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отчитывается ежегодно о проделанной работе в войсках перед парламентом страны, то почему этого не делает начальник ГВПУ?

Фото: pochta-polevaya.ru

Однако проблема еще в том, что у нас в обществе, к сожалению, произошел разрыв поколений. Нет подготовки соответствующих специалистов, а те, кто был, уже на пенсии. Но воссоздавать систему военно-политических училищ, как понимаю, пока никто не собирается, хотя надо. Это можно было бы организовать на базе уже существующих военных училищ, учреждая при них соответствующие факультеты по подготовке политработников для каждого конкретного вида и рода войск. Там очень будут востребованы преподаватели, понимающие, как вести информационное противоборство в соцсетях, работать с населением в предвоенный и военный период и так далее. Наконец, должна быть разработана федеральная программа политического воспитания и противодействия враждебной антироссийской пропаганде, которая коррелируется с общественно-политической работой в войсках.

– Но силовые ведомства пока, что называется, не заточены на это. Как конкретно они должны противостоять информационной войне, развязанной Западом против Российской Федерации?

– Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Но вы правы в том, что он гораздо глубже, чем может показаться. Не секрет, уже ведется психологическое воздействие на наших силовиков. В их адрес поступают угрозы физической расправы, публикуются адреса проживания, вплоть до угроз членам семей, детям. Это недопустимо. Что-то подобное было во время наведения конституционного порядка в ряде республик на Северном Кавказе. Но тогда шла война, а сегодня мир.

Наши враги, неважно внутренние или внешние, работают под единым управлением, замыкаются на единые центры за рубежом. Их задача – морально разложить наши силовые структуры, попытаться запугать их. Неудивительно, что словно по команде сейчас началось их моральное терроризирование.

Помогать нашей армии должны все политические силы и партии в стране. Они обязаны формировать общественное мнение в соответствии с законом «О политических партиях», заниматься политическим воспитанием и образованием граждан. Они же должны организовать дискуссии между властью и обществом, поскольку общество без дискуссий о своем настоящем и будущем, путях развития быстро загнивает, что чревато социальными взрывами. У нас же пока партии пекутся прежде всего о своем месте под солнцем и переизбрании на следующий срок. Занимаются выборами в различные уровни власти, хотя это должно быть на последнем месте. А на первом – задачи развития политически зрелого гражданского общества, взаимодействия власти и общества. Другими словами, нам нужна всероссийская дискуссионная площадка, которой пока нет.

Нам надо вытягивать молодежь с улицы, активнее работать с юношами и девушками, в том числе на таких вот дискуссионных политических площадках. Почему-то на низкопробные шоу у нас есть деньги, а на это нет. И пока такой поворот в сознании властей предержащих не произойдет, пока молодые люди не увидят такой вот, если хотите, отдушины на тех же телеканалах, где можно высказать все, что наболело, до тех пор молодые люди будут искать эту трибуну на зарубежных радиостанциях и говорить под дуду чужих режиссеров.

– Чтобы иметь рычаги и силы такого влияния на армейскую молодежь, ГВПУ должно иметь в своем распоряжении действенные рычаги – свои армейские печатные органы, как это было в советское время, эфирное время на телеканалах?

– Как ни странно, сегодня даже военные газеты подчинены не Главному военно-политическому управлению Вооруженных сил Российской Федерации, а Департаменту информации и печати Минобороны, который никакого отношения к выработке политической линии и идеологии не имеет. Парадокс, да и только. К сожалению, далеко не все об этом знают и догадываются. Но ГВПУ без средств воздействия на солдатскую аудиторию и офицерский состав – все равно, что сапожник без сапог. Это в сегодняшнее непростое время просто нонсенс. И ситуацию надо исправлять.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года