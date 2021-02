Калининградский блицкриг

США пошлют Польшу воевать за прибалтов

Сегодня мы уже привыкли к тому, что НАТО рассматривает Калининградскую область как одну из главных целей при нападении на Россию. Рутинными стали сообщения о том, как американские бомбардировщики отрабатывают нанесение ядерных ударов по нашему самому западному региону. В Польше и странах Балтии, всего лишь в десятках километров от Калининграда, регулярно проходят военные учения, плохо маскирующие свою агрессивную направленность. На Западе звучат лживые заявления о том, что Калининград якобы представляет для НАТО военную опасность. Притом что количество войск альянса вокруг Калининграда в разы больше, чем состав российской военной группировки, защищающей регион.

Фантазеры из Пентагона

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян на встрече с представителями СМИ пояснил, что масштабный штурм Калининграда будет осуществляться на основе так называемой концепции многосферных боевых операций США и НАТО, включающей одновременный удар сил альянса сразу по всем направлениям: на земле, в воздухе, море, космосе и киберпространстве. Уникальное расположение Калининградской области между Польшей и Литвой, далеко от остальной части России, по его словам, делает область отличной мишенью.

Эти оперативно-стратегические фантазии в конце января текущего года конкретизированы в сценарии превентивного удара НАТО по Калининградской области, опубликованном на сайте Военно-морского аналитического центра США (Center for Naval Analyses). Данный сценарий преследует достижение четырех основных целей: уничтожение пусковых установок баллистических ракет малой дальности, в первую очередь ОТРК «Искандер», ликвидация зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», нанесение ущерба Балтийскому флоту, уничтожение сухопутной группировки российских войск в регионе.

“ Польша при поддержке американских союзников лучше всех справится с задачей по разгрому российской военной группировки в Калининградской области и захвату территории анклава ”

Превентивный удар планируется нанести с «благородной» целью – в интересах обеспечения военной безопасности стран Балтии. В связи с этим американская неправительственная исследовательская организация «Джеймстаунский фонд» (The Jamestown Foundation) представила доклад под названием How to defend the Baltic States («Как защитить государства Балтии»), в котором говорится, что Россия вынашивает планы по захвату территории бывших прибалтийских советских республик под лозунгом защиты русского меньшинства. «Необходимо в первую очередь разобраться с Калининградом, поскольку захват этой области нейтрализует российские системы противодействия, развернутые в большом количестве, включая ракеты «Искандер», системы С-400 и «Бастион». Это необходимо для того, чтобы воздушные и военно-морские силы НАТО могли эффективно действовать в регионе и поддерживать оборону Литвы, Латвии и Эстонии», – говорится в докладе.

В отчете разъясняется, если НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и прорубит сухопутный Сувалкский коридор к своему самому западному региону. В это же время НАТО применит известную статью 5 устава блока, и Калининградская область «может быть взята после двухнедельного противостояния».

По мнению американских экспертов, Латвия, Литва и Эстония не в состоянии самостоятельно защитить себя. Эксперты фонда предлагают «совместно с захватом республик Россией» выполнить задачу по нейтрализации Калининградской области Польшей. Да-да, именно Польшей, которая при поддержке американских союзников лучше всех справится с задачей по разгрому российской военной группировки в Калининградской области и захвату территории анклава. При этом применение ядерного оружия эксперты фонда считают маловероятным, а Российскую армию – не представляющей серьезной угрозы, поскольку «уже через две недели после начала агрессии ситуация в Восточной Европе будет полностью под контролем НАТО и США, а через месяц русских изгонят из Прибалтики».

Шапкозакидательство по-польски

Далее в рамках послевоенного урегулирования всю территорию Калининградской области предполагается передать Польше, так как она «будет жертвовать жизнями своих солдат» для нейтрализации угрозы, исходящей от российского анклава.

Интересна реакция поляков на эти стратегические страшилки. «Во-первых, польские жертвы за Калининградскую область не стоят этой территории. Это принципиальная вещь. Мы просто пытаемся создать силы, что смогли бы остановить русский удар в направлении Варшавы», – подчеркивает в своем интервью порталу Dziennik Polityczny признанный эксперт в области геополитики и безопасности профессор А. Запаловский. Он также указывает, что у Польши нет ни сил, ни средств для нейтрализации потенциала, расположенного в Калининградской области. А любой воздушный удар, если он вообще окажется способен преодолеть российские системы ПВО, будет иметь крайне незначительный эффект, полагает эксперт. Возникает впечатление, что американцы жаждут реализовать свои интересы и гарантии, данные прибалтам, руками польских военных, отмечает профессор Запаловский.

И поляков можно понять: куда им до Калининграда? «Польские штабные учения «Зима-2021» показали, что Россия может за пять дней захватить Варшаву», – пишет польская газета Gazeta Wyborcza в выпуске от 4 февраля текущего года.

Если внимательно читать все эти размышления, свести их можно в одну фразу: шапками закидаем! Выглядит примерно так: мы проведем такую массированную атаку всеми средствами, при которой русская система ПВО просто физически не сможет все перехватить. Количество целей будет превышать возможности по их отслеживанию и поражению. Что это?

Отечественные эксперты находят в этом сценарии признаки «клинического идиотизма», а губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад Джеймстаунского фонда «с бульварной фантастикой».

А что бы сказали по этому поводу мои родители – активные участники Великой Отечественной войны, участвовавшие в операции по взятию Кенигсберга? Нет, не для того они штурмовали это логово немецко-фашистских войск в самой кровопролитной войне человечества. Они наверняка сказали бы, что игры в страшилки в современное время становятся действительно опасными. Все эти полеты вдоль границ, учения, размещение новых контингентов до добра не доведут. Чем ближе даже гипотетические противники друг к другу, чем больше оружия, способного реально ударить по сопредельной территории у границ, тем выше вероятность того, что сработает пресловутый человеческий фактор.

А нам, ныне живущим, нужно чаще напоминать всем тем, кто замышляет такие безумные сценарии против Калининграда, о том, что анклав – неотъемлемая часть России. Его защита – дело не только группировки, размещенной на его территории, и Западного военного округа, это задача всех Вооруженных сил, включая Ракетные войска стратегического назначения. В «Основах ядерной политики России», подписанных президентом Владимиром Путиным 2 июня 2020 года, четко и ясно говорится о том, что если на нас нападет государство или коалиция государств, обладающих ядерным оружием, то мы вправе превентивно применить свое ядерное оружие.

Владимир Винокуров, профессор Дипакадемии МИДа РФ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года