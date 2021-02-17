Тактика мелкой смерти

Применение «Талибаном» беспилотников против афганских правительственных сил имеет пропагандистскую направленность

Боевики радикального исламистского движения «Талибан» в последние годы все чаще используют беспилотные летательные аппараты (БЛА) гражданского назначения для разведки и съемки пропагандистских роликов о боях с афганскими правительственными силами. Однако теперь группировка начала применять новые тактические приемы. Заимствуя тактику ИГ в Ираке и Сирии, боевики «Талибана» оснащают недорогие и продаваемые в открытом доступе дроны взрывчаткой и используют их для точечного поражения целей.

С октября 2020 года талибы осуществили атаки с применением таких БЛА как минимум в шести из 34 провинций Афганистана. В результате были убиты и ранены сотрудники афганских служб безопасности и нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре.

Беспилотник как средство пропаганды

В ноябре прошлого года глава Национального управления безопасности Афганистана (NDS) Ахмад Зия Ширадж заявил, что талибы снаряжали взрывчаткой гражданские БЛА, находящиеся в открытой продаже. Его комментарий прозвучал спустя месяц после того, как талибы сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию резиденции губернатора в северной провинции Кундуз. По меньшей мере четыре человека погибли и восемь были ранены. Этот теракт стал первой известной (по открытым источникам) атакой беспилотников «Талибана» в Афганистане. С тех пор сообщалось об атаках вооруженных дронов в провинциях Баглан, Балх, Пактия, Логар и Фарьяб.

15 января талибы применили дрон для сброса боеприпаса на военную базу в Кундузе. В результате взрыва были ранены два афганских военнослужащих и поврежден армейский вертолет. Ранее в январе правительство запретило использование любых типов БЛА над президентским дворцом в Кабуле.

“ Беспилотники позволяют указать направление удара террористам-смертникам, обеспечить наведение артиллерийского огня и оперативно доводить информацию до командиров боевиков ”

Остается неясным, почему талибы только в конце 2020 года начали вооружать находящиеся в их распоряжении гражданские беспилотники, хотя этот шаг совпал с активизацией нападений на афганские правительственные силы, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры между воюющими сторонами. Наблюдатели стран НАТО считают, что подобная тактика может повысить боевые возможности талибов и предоставить боевикам мощный инструмент пропаганды.

Несмотря на то, что атаки беспилотников «Талибана» в целом не изменили существенным образом баланс сил на поле боя, ряд американских экспертов считают, что угроза, которую они представляют, может быть более серьезной, если устройства используются в оптимальных условиях. Например, у дронов, которые находятся в распоряжении талибов, относительно небольшая грузоподъемность – один-два боеприпаса размером с тактическую гранату. БЛА довольно точны в наведении, и если сбрасывать боеприпас в нужном месте, можно использовать вооруженные дроны для поражения групп военнослужащих, транспортных средств и складов боеприпасов. Беспилотники также позволяют указать направление удара террористам-смертникам, обеспечить наведение артиллерийского огня и оперативно доводить информацию до командиров боевиков.

Мировой опыт показывает, что в зонах боевых действий используется несколько различных подходов для нейтрализации БЛА военного и гражданского назначения: стрельба по дронам из легкого стрелкового вооружения, направленное применение глушителей, физический перехват с помощью сетей или даже хищных птиц. Тем не менее для этого в первую очередь требуется обнаружить дрон. Учитывая, что талибы часто атакуют правительственные силы под покровом ночи, данное обстоятельство значительно затрудняет визуальное обнаружение.

Атаки, осуществляемые с помощью беспилотников, также позиционируются талибами в качестве психологических операций. В последние месяцы боевики и сторонники движения активно загружали в социальные сети видео и фотографии, демонстрирующие боевые возможности БЛА.

Дрон и немного сельхозудобрений

В частности, речь шла об элитном подразделении «Талибана» – «Красном отряде». Оно отличается от остальных оснащением более высокого уровня. «Красному отряду» приписывают многочисленные нападения на правительственные силы, по этой причине использование БЛА позволяет талибам продемонстрировать, что их политическое движение лишь незначительно уступает афганским правительственным силам в вопросах передовых технологий. Арсенал «среднестатистических» боевиков в основном состоит из переносных минометов, легкого стрелкового вооружения, самодельных взрывных устройств и автомобилей, начиненных взрывчаткой.

Заметим, что в попытках талибов вооружить малогабаритные гражданские БЛА прослеживается заимствование тактики более развитых в военном отношении стран: американские военнослужащие неоднократно применяли БЛА большой дальности полета Predator и Reaper, вооруженные ракетами Hellfire, для уничтожения талибов в Афганистане и Пакистане. Однако эти дроны, стоимость каждого из которых превышает четыре миллиона долларов, способны работать на удалении от базы до 740 километров и оставаться в воздухе свыше 24 часов.

«Талибан» использует беспилотники против правительственных сил, несмотря на подписание в феврале 2020 года соглашения с США, направленного на прекращение войны в Афганистане. Согласно сделке все иностранные войска должны покинуть территорию страны в обмен на снижение уровня, а затем и полное прекращение насилия со стороны «Талибана». Организация в свою очередь обязуется разорвать связи со всеми экстремистскими группировками и начать переговоры о постоянном прекращении огня и политическом урегулировании с признанным международным сообществом правительством в Кабуле. Очевидно также и то, что боевики неспроста выбрали тактику использования БЛА, планируя усилить свое влияние в мирных переговорах.

С другой стороны, тактика «Талибана» также заимствовала опыт боевиков ИГ в Ираке и Сирии. ИГ тоже изначально применяло беспилотники только для решения для разведки, прежде чем организовывать нападение на иракские и сирийские формирования. Командование ВС США было настолько обеспокоено угрозой со стороны дронов ИГ, что в 2017 году запустило программу стоимостью 700 миллионов долларов по разработке приемов и технологий, направленных против многочисленного парка БЛА экстремистской группировки, многие из которых были квадрокоптерами.

Боевики ИГ наиболее эффективно использовали БЛА с боеприпасами в Мосуле, втором по величине городе Ирака, который был захвачен группировкой в 2015-м. Только два года спустя поддерживаемые США иракские формирования отбили город после затяжной и разрушительной кампании. По оценкам американских военных экспертов, численность дронов ИГ была настолько высока, что они помогали замедлить и даже в некоторых случаях приостановить штурм города до тех пор, пока их не удавалось нейтрализовать.

Однако «Талибану», вероятно, будет сложно воспроизвести тактику боевиков ИГ, которые наносили удары по позициям в городских районах, поскольку афганские силы безопасности рассредоточены по всей территории страны. В общей сложности насчитывается около 10 тысяч небольших контрольно-пропускных пунктов, многие из которых расположены в сельских районах. Боевикам будет труднее осуществить внезапное нападение на малоразмерный контрольно-пропускной пункт на открытой местности, если афганские силы будут осведомлены о возможной угрозе. Тем не менее дроны могут представлять угрозу для более крупных объектов, а также для городских и других плотно населенных территорий. Пока что влияние новой тактики «Талибана» на ход войны в Афганистане остается незначительным, однако ситуация может измениться в любой момент. В этом случае психологическое воздействие на противника выйдет на первое место и будет иметь больший эффект, чем прямое воздействие сброшенных с дронов боеприпасов.

Трудно предсказать, в какой степени талибы продолжат применение коммерческих БЛА и каким образом этому будут противодействовать афганские правительственные силы. Несмотря на то, что на рынке вооружений существует несколько сотен различных систем обнаружения и перехвата малоразмерных БЛА – от глушителей до лазерных систем или микроволновых излучателей высокой мощности, технический аспект противодействия дронам еще не решен в полной мере, учитывая, что стоимость таких систем, применяемых для обороны больших территорий, может исчисляться миллионами долларов. Ввиду сокращения финансирования афганских сил безопасности со стороны США представляется сомнительным то, что правительство страны сможет обеспечить себя такими системами.

Попытки воспрепятствовать приобретению террористами большего количества БЛА гражданского назначения могут, по крайней мере теоретически, ограничить их распространение. Однако из-за размытых границ Афганистана практически невозможно обеспечить запрет на импорт или минимальный уровень контроля. Это подтверждается тем, что правительство Афганистана еще в 2010 году запретило импорт нитрата аммония – химического вещества, обычно используемого в качестве удобрения, которое также является основным прекурсором для самодельных взрывчатых веществ. Однако большие объемы аммиачной селитры по-прежнему изымаются во всем Афганистане.

Можно сделать вывод, что на данный момент единственной реалистичной мерой противодействия является комплексная подготовка правительственных сил Афганистана к нападению талибов с помощью коммерческих беспилотников. Чтобы предотвратить последствия терактов, афганские вооруженные силы могут обеспечить прикрытие всех огневых позиций и укрепить постройки для того, чтобы выдержать детонацию относительно маломощных боеприпасов дронов «Талибана». На многих аванпостах в Афганистане такие позиции уже существуют для лучшей защиты солдат от обычных нападений.

Лариса Шашок, преподаватель МГИМО (У) МИДа РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года