"Царь-гантрак": самый редкий и тяжелый, вооруженный "адской молотилкой"

Источник изображения: Фото: Минобороны Республики Молдовы

Советскую "адскую молотилку" - зенитную пушку АЗП-57 зенитно-артиллерийского комплекса С-60 военные разных стран очень любят устанавливать на различные шасси.

Например, в Сирии, противоборствующие стороны водружали АЗП-57 на Уралы, КамАзы, гусеничные машины ЗРК "Квадрат".

Источник изображения: Фото: Минобороны Республики Молдовы

Однако всех превзошли в Молдавии. Здесь создали настоящий "Царь-гантрак" весом в 15 тонн - колесную самоходку на шасси четырехосного ЗИЛ-135ЛМ.

По всей видимости, эта боевая машина существует в единственном экземпляре. Она регулярно участвует в различных учениях. Судя по появляющимся в Сети фотографиям и видеокадрам, каждые боевые стрельбы превращаются в довольно- таки яркое шоу.

Источник изображения: Фото: Минобороны Республики Молдовы

Но, то, что хорошо на полигоне, не всегда приемлемо в реальной обстановке. Скорее всего, мишень таких размеров вряд ли сможет долго "прожить" на поле боя.