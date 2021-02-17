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РИА Новости

Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море

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Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц"
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки курсовой задачи К-2 провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В заливе Петра Великого экипаж БПК "Адмирал Трибуц" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости", - говорится в сообщении.

Также практические задачи в море - каждый в своём секторе полигона - решали три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил. В обеспечении противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 моряки провели учения по противовоздушной обороне с артиллерийскими стрельбами по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени.

Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76-миллметров по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.

К-2 - это подготовка корабля к использованию по предназначению. В рамках отработки курсовой задачи оценивается степень готовности экипажа и материальной части корабля выполнять в море поставленные задачи, вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
АК-176
Ил-38
Пётр Великий
Ту-142
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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