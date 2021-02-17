Российский прибор полетит на китайском аппарате исследовать астероид

Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид. Об этом сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

«Сейчас выбран российский прибор на китайскую миссию к астероиду», — приводит его слова 16 февраля «РИА Новости».

Детали о функциях российского прибора не приводятся.

Китайская миссия к околоземному астероиду Камоалева (469219) запланирована на 2024 год. Предполагается запустить автоматическую станцию «Чжэнхэ», которая должна будет доставить на Землю образцы его грунта.