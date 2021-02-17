Источник: для пилотируемой посадки на Луну потребуется четыре пуска "Ангары"

По словам собеседника агентства, такая схема предполагает раздельное выведение на орбиту перспективного пилотируемого корабля, лунного взлетно-посадочного комплекса и двух кислородно-водородных разгонных блоков

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" вернулась к рассмотрению возможности отправки пилотируемой миссии на Луну при помощи четырех пусков ракет-носителей "Ангара-А5В". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Сейчас в РКК "Энергия" в рамках научно-исследовательской работы прорабатывается вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырехпусковой схемы полета", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, такая схема предполагает раздельное выведение на орбиту перспективного пилотируемого корабля, лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) и двух кислородно-водородных разгонных блоков (КВТК) с помощью ракет-носителей "Ангара-А5В".

На низкой околоземной орбите пилотируемый транспортный корабль будет стыковаться с орбитальной станцией. "Там экипаж будет ждать выведения КВТК, после чего на орбите будет выполнена стыковка с разгонником", - пояснил собеседник агентства.

Параллельно на низкой околоземной орбите будут стыковаться лунный взлетно-посадочный комплекс и еще один КВТК. Далее разгонники придадут импульс кораблю и комплексу для перелета на эллиптическую орбиту, после чего произойдет их отделение. "После перехода на низкую окололунную орбиту высотой 200 километров предполагается стыковка корабля и ЛВПК", - добавил источник.

Космонавты перейдут на борт взлетно-посадочного комплекса, совершат посадку, поработают на поверхности Луны. Далее с естественного спутника Земли стартует только взлетный модуль, который на орбите состыкуется с пилотируемым кораблем. После отделения взлетного модуля корабль отправится на Землю для совершения посадки.

"Ангара" или сверхтяж

В 2015 году источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что организация пилотируемого полета российских космонавтов на Луну потребует до шести пусков тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В" с космодромов Плесецк и Восточный. Тогда предполагалось первым выводить лунный взлетно-посадочный комплекс, затем разгонный блок с эффективными криогенными компонентами топлива, третьим пуском - пилотируемый корабль, четвертым - еще один разгонный блок, еще один парный пуск планировалось осуществить для доставки первого экспедиционного модуля лунной базы.

Позже отправка пилотируемых миссий на Луну рассматривалась при помощи двух пусков сверхтяжелой ракеты. В конце 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что наличие с 2023 двух стартовых комплексов под "Ангару" (на Восточном и Плесецке) позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Это станет основным инструментом для начала лунных исследований.

Первую российскую пилотируемую экспедиции на поверхность Луны планируется отправить к 2030 году.