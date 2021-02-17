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ТАСС

Рогозин назвал сроки готовности новой концепции сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей"

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава Роскосмоса сообщил, что концепция должна быть готова в течение четырех месяцев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Новая концепция российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" должна быть готова в течение четырех месяцев. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В течение трех-четырех месяцев", - написал он в Twitter в ответ на вопрос пользователя о сроках готовности новой концепции для отечественной сверхтяжелой ракеты.

В декабре 2020 года Рогозин отметил, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на основе принципиально новых технических решений. По его словам, для этого носителя нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования.

Как сообщал ранее Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту Луны полезную нагрузку массой 27 тонн.

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Рогозин Дмитрий
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2020-й год
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