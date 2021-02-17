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НАТО переносит эскалацию напряженности в небо Балтики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Реализации инициативы Финляндии по обеспечению безопасности полетов военных самолетов над Балтикой мешают страны - члены НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«Говорили о тех шагах, которые были необходимы для укрепления безопасности в Европе, для деэскалации напряженности в этом общем для нас регионе. В этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента Финляндии Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой. Она в значительной степени была реализована, но до конца ее довести пока не позволяет позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами», - отметил глава российской дипломатии.

«Мы также привлекли внимание к известным российским предложениям, которые были выдвинуты в нашем диалоге с НАТО еще почти год назад и которые наряду с решением проблемы транспондеров для военных самолетов предполагают также достижение договоренности о том, чтобы отвести учения вооруженных сил альянса и Российской Федерации подальше от линии соприкосновения, согласовать какую-то конкретную дистанцию, а также о том, чтобы согласовать дистанцию, ближе которой не будет происходить сближение самолетов России и альянса и сил военно-морских флотов», - констатировал Лавров.

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Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
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