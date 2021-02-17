Европейское командование США (EUCOM) подтвердило новое направление своей деятельности - укрепление оборонного партнерства с блоком НАТО в Черноморском регионе под предлогом того, что Россия наращивает в Крыму значительные морские и воздушные силы, что означает угрозу для Североатлантического альянса.

Как сообщает американский журнал Washington Examiner, начиная с весны этого года в Черном море запланированы более масштабные, чем прежде, совместные учения США и НАТО, в которых будет задействовано до 30 тыс. военнослужащих.

Защита Россией своих границ в связи с наращиванием угрозы именно со стороны стран - членов НАТО, где ведущая роль отводится США, в расчет не берется.

«Россия угрожает партнерам по НАТО крепнущим военным присутствием в Крыму, — заявлено в статье, пишет InoSmi. - Румыния добивается усиления американского присутствия, потратив 10 миллиардов долларов на военную инфраструктуру, включая железную дорогу, шоссе, взлетно-посадочную полосу и модернизацию военных баз. Все эти меры нацелены на обеспечение стратегической гибкости США на юго-восточном фланге НАТО».