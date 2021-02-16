Какое вооружение получит белорусская армия в 2021 году?.

В январе текущего года в ходе проведения совместной подготовки родов войск и специальных войск ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Голуб заявил о том, какие летательные аппараты и системы противовоздушной обороны поступят на территорию государства в ближайшем будущем.

Он сказал следующее: «В этом году планируется получить на вооружение такие радиолокационные станции, как «Противник-Г» и «Восток». Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, второй партии истребителей СУ-30СМ. Кроме того, продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных «С-300», на новые комплексы «С-400» и «Панцирь-С».

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Радиолокационные станции «Противник-Г» и «Восток».

Радиолокационная станция «Противник-Г» – это российская мобильная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона волн с цифровой антенной решеткой, которая может сопровождать до 200 целей на расстоянии до 450 километров и на высоте, до 150 километров. Станция способна засекать практически любые самолеты, авиационные ракеты и другие летательные аппараты.

Радиолокационная станция «Восток» является новой, полностью белорусской разработкой. Предназначена для обнаружения воздушных объектов, измерения их дальности, азимута и радиальной скорости, автоматического сопровождения трасс целей, автоматического распознавания класса целей, а также передачи радиолокационной информации в интегрированную систему управления. Дальность обнаружения целей, согласно техническим характеристикам - 360 километров, при этом на расстоянии в 350 километров. «Восток» (по заявлению производителей) может обнаруживать стелс-самолеты.

Истребители Су-30СМ

Поставка тяжелых истребителей Су-30СМ – это крупнейший в истории разовый контракт между Беларусью и Россией. Всего в Беларусь поступит 12 самолетов на 600 миллионов долларов. Истребители производит российская корпорация «Иркут».

Четвертый прибывший в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии истребитель Су-30СМ (бортовой номер "04 красный", предположительный заводской номер 10МК5 1610), построенный на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для Белоруссии по контракту 2017 года. Барановичи, 20.11.2019. Источник: министерство обороны Белоруссии

В Беларусь первая партия из четырех истребителей прилетела в ноябре 2019 года, а летом прошлого года их приняли на вооружение. На 2020 год в поставках взяли паузу, а сейчас продолжили, если ничего не изменится, то в течение двух лет Беларусь получит еще четыре единицы .

Су-30СМ - тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Способен не только вести воздушный бой и поражать современные и перспективные самолеты противника, но и наносить удары по наземным мобильным или стационарным целям неприятеля. Су-30СМ способен сопровождать и прикрывать ударные авиационные группировки, противодействовать вражеским системам радиоэлектронной борьбы, давать целеуказание самолетам своей группы.

Ударные вертолеты Ми-35М

В рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» был подписан контракт на поставку в Беларусь первой партии из четырех вертолетов Ми-35М в 2021 году.

Ми-35М – это глубокая модернизация хорошо себя зарекомендовавшего транспортно-боевого вертолета Ми-24, который получил в войсках прозвище «Крокодил». Вертолет предназначен для поражения бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя, десанта и эвакуации раненых. Помимо этого вертолет может использоваться для перевозки различных грузов в кабине и на внешней подвеске. Выпуском вертолета занимается предприятие ОАО «Росвертол», расположенное в Ростове-на-Дону.

С-400 и «Панцирь-С»

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров, а после подлета на 400 километров - сбивать.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может защищать объекты от наземных и надводных угроз.

Для ПВО Беларуси получение С-400 особенно важно в связи с тем, что состоящая в НАТО соседняя Польша в 2020 году подписала с США соглашение о поставках 32 малозаметных истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. К тому же, развертывание на территории страны новых зенитно-ракетных комплексов значительно усилит защиту границ Союзного государства.