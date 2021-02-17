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Вестник Мордовии

Рейдовые действия на вездеходах "Алеут" отработали разведчики Северного флота

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Северного флота

Воины разведки отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику рейдовых действий в Арктике на двухзвенных снегоболотоходах "Алеут". Об этом сообщает Пресс-служба Северного флота

Тренировка прошла на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области в сложных погодных условиях.

Разведчики отработали организацию засады, а также ведение боя при отражении нападения условного противника.

Водители вездеходов уверенно штурмовали естественные преграды приарктической лесотундры, а также отработали движение по глубокому снегу.

Снегоболотоходы "Алеут" поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики. Машины легко управляются, обладают высокой проходимостью и успешно используются для перевозки личного состава в условиях бездорожья.

Вездеходы "Алеут" неоднократно задействовались в тактических учениях с подразделениями сухопутных и береговых войск Северного флота на Кольском полуострове, на Таймыре, а также на некоторых островах российских архипелагов Северного Ледовитого океана.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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