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«Тяньвэнь-1» прислала видео выхода на околомарсианскую орбиту

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«Тяньвэнь-1» прислала видео выхода на околомарсианскую орбиту
«Тяньвэнь-1» прислала видео выхода на околомарсианскую орбиту.
Источник изображения: CNSA

Китайские специалисты опубликовали два видео выхода миссии «Тяньвэнь-1» на орбиту вокруг Марса. На них можно увидеть не только элементы самих аппаратов, но и поверхность Марса, а также его атмосферу, сообщается (1, 2) на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

«Тяньвэнь-1» стала первой попыткой Китая комплексно исследовать Красную планету в рамках своей межпланетной программы. Миссия стартовала в июле 2020 года, когда к Марсу были запущены орбитальный зонд и посадочная платформа с марсоходом. Полезная нагрузка «Тяньвэня-1» составляет 13 приборов, включая камеры. С их помощью аппараты построят топографическую карту планеты, будут искать залежи водяного льда, изучать структуру и состав приповерхностного слоя, а также исследовать ионосферу и климат Марса.

10 февраля 2021 года «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту вокруг Марса, весь перелет от Земли до Красной планеты занял 202 дня. 12 февраля 2021 года CNSA опубликовало два видео выхода аппаратов на околомарсианскую орбиту, смонтированные из серий кадров, которые были получены инженерными камерами наблюдения за солнечными панелями и антенной орбитального зонда. В их поле зрения попали не только элементы самих аппаратов, но и кратеры и вулканы на поверхности Марса, а также его атмосфера, в которой различимы слои. Рябь на видео — результат работы двигателей зонда во время маневра выхода на орбиту.


В ближайшее время «Тяньвэню-1» предстоит совершить несколько корректировок орбиты, после чего зонд займется изучением зоны посадки для марсохода в равнине Утопия. Сама посадочная операция состоится не ранее мая-июня этого года, предполагается, что марсоход сможет проработать около трех месяцев, а орбитальный зонд — два года.

Подробнее о том, какие объекты Солнечной системы интересны Китаю можно прочесть в материале «Красный космос».

Александр Войтюк

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
Марс
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