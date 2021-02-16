Войти
Техкульт

Nanoracks заключила контракт с ОАЭ на строительство орбитальных теплиц

496
0
0

Модуль Nanoracks

Частная космическая компания Nanoracks подписала соглашение с инвесторами из ОАЭ на постройку орбитальных теплиц для выращивания съедобных растений. По словам директора Nanoracks Джеффри Мэнбера, растения, которые способны выжить в условиях космоса, позволят решить проблему нехватки еды здесь, на Земле. Немалое число экспериментов в этой области говорят в пользу данной гипотезы.

По мнению Мэнбера, выращивать овощи в космосе для пропитания людей на планете острой необходимости нет (по крайней мере, пока). Скорее, экстремальные внеземные условия удобно использовать для создания новых видов-мутантов, которые смогут процветать в неблагоприятных регионах нашей планеты. Эта задача становится весьма насущной в свете быстро нарастающих климатических изменений.

«Благодаря мутациям ДНК, которые естественным образом происходят в космосе, и последующему селекционированию нам уже удалось создать растения с большей урожайностью и стойкостью к болезням, а также с лучшими питательными характеристиками и меньшей потребностью в воде», – сообщил Лю Люсянь из Аграрного института Китайской академии сельскохозяйственных наук в интервью Space.com.

Именно по этой причине Nanoracks планирует запустить орбитальный агротехнический комплекс StarLab уже в этом году. Он будет выполнять функции теплицы и исследовательского центра для выращивания новых растений с улучшенными характеристиками. Смогут ли ученые получать практически полезные растения в условиях космоса быстрее, чем выводить их с помощью генных модификаций на Земле, пока остается вопросом. Если проект Nanoracks воплотится в реальности, то мы узнаем ответ уже очень скоро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Похожие новости
12.05.2020
Помпео заявил о недопустимости для Ирана иметь ядерное оружие
11.05.2018
ВС Иордании подтвердили покупку китайских ударных БЛА CH-4
02.04.2018
Беспилотные боевые системы на UMEX 2018
14.10.2010
Рейтинг мировых лидеров по объему импорта вооружений по периоду 2002-2009 гг. возглавили США, Индия и ОАЭ
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
01.03.2007
"Ответ на ваш вопрос - информация закрытая"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны