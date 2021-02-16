Nanoracks заключила контракт с ОАЭ на строительство орбитальных теплиц

Модуль Nanoracks

Частная космическая компания Nanoracks подписала соглашение с инвесторами из ОАЭ на постройку орбитальных теплиц для выращивания съедобных растений. По словам директора Nanoracks Джеффри Мэнбера, растения, которые способны выжить в условиях космоса, позволят решить проблему нехватки еды здесь, на Земле. Немалое число экспериментов в этой области говорят в пользу данной гипотезы.

По мнению Мэнбера, выращивать овощи в космосе для пропитания людей на планете острой необходимости нет (по крайней мере, пока). Скорее, экстремальные внеземные условия удобно использовать для создания новых видов-мутантов, которые смогут процветать в неблагоприятных регионах нашей планеты. Эта задача становится весьма насущной в свете быстро нарастающих климатических изменений.

«Благодаря мутациям ДНК, которые естественным образом происходят в космосе, и последующему селекционированию нам уже удалось создать растения с большей урожайностью и стойкостью к болезням, а также с лучшими питательными характеристиками и меньшей потребностью в воде», – сообщил Лю Люсянь из Аграрного института Китайской академии сельскохозяйственных наук в интервью Space.com.

Именно по этой причине Nanoracks планирует запустить орбитальный агротехнический комплекс StarLab уже в этом году. Он будет выполнять функции теплицы и исследовательского центра для выращивания новых растений с улучшенными характеристиками. Смогут ли ученые получать практически полезные растения в условиях космоса быстрее, чем выводить их с помощью генных модификаций на Земле, пока остается вопросом. Если проект Nanoracks воплотится в реальности, то мы узнаем ответ уже очень скоро.