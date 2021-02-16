Морская пехота США экспериментирует с новым противотанковым оружием

Ракета Spike NLOS

После того, как в прошлом году командование морской пехоты США полностью отказалось от танков, начались поиски их адекватной замены. Основная задача – сделать морпехов для противника более опасными, чем прежде. Как мы писали ранее, США готовятся к возможному захвату военных баз Китая на искусственных островах в Южно-Китайском море, где применение танков малоэффективно.

Одним из возможных вариантов замены окончательно «списанных на берег» М1А1 «Abrams» могут стать высокоточные противотанковые системы, которые можно устанавливать на простые наземные пусковые установки, а также на легкие бронированные машины, вертолеты и корабли. В опубликованной недавно статье заместитель коменданта Корпуса морской пехоты (USMC) генерал-лейтенант Эрик Смит упомянул некую систему вооружения, обладающую «в 15-20 раз большей дальностью стрельбы, чем танковая пушка». По мнению экспертов, он имел в виду тактическую ракету Spike Non-Line of Sight (NLOS) израильского оборонного подрядчика Rafael.

Ракета Spike NLOS

Spike NLOS – это управляемое оружие, оснащенное электрооптическим искателем, а по сути, системой инфракрасных камер, способных обнаруживать цель независимо от времени суток и погодных условий. Выпущенная ракета в процессе полета поддерживает связь с оператором-наводчиком по беспроводной линии в режиме реального времени. Оператор имеет возможность видеть у себя на экране, как ракета летит к цели, переориентируется с цели на цель, а при необходимости атака может быть даже приостановлена. В этом случае Spike NLOS зависает над полем боя, и оператор получает возможность заняться поиском более важной цели, к примеру, колонны танков, спрятанных за холмом. Система имеет дальность поражения 30 км. Spike NLOS выпускается с тремя типами боеголовок и может быть использована для уничтожения различных объектов – транспортных средств, легкобронированной техники, танков, углубленных бункеров и других инженерных сооружений. О том насколько оправданной станет для USMC замена старых проверенных М1А1 «Abrams» на системы, аналогичные Spike NLOS, покажет время.