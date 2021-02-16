Япония создаст новый самолет РЭБ

Проектный облик создаваемого корпорацией Kawasaki Heavy Industries для ВВС Сил самообороны Японии нового самолета радиоэлектронной борьбы на базе нового японского среднего военно-транспортного самолета Kawasaki С-2.

Японское оборонное закупочное агентство Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) выдало корпорации Kawasaki Heavy Industries (KHI) контракт, предполагающий старт программы разработки нового самолета радиоэлектронной борьбы. В качестве основы для него выступит военно-транспортный Kawasaki С-2.

Сумма выданного соглашения составляет 15 миллиардов иен (143,1 миллиона долларов). Общую стоимость программы разработки новой крылатой машины оценивают в 46,5 миллиарда иен: постройка опытных образцов сюда не входит.

В качестве основы для перспективного самолета РЭБ выступит военно-транспортный самолет Kawasaki С-2. Предварительные тесты двух опытных образцов хотят завершить к концу 2026-го финансового года, после чего построят несколько предсерийных машин.

По предварительным оценкам, один серийный самолет обойдется в 48 миллиардов иен. Новые машины должны заменить в составе Воздушных сил самообороны Японии самолеты ЕС-1 и YS-11EA.

Токио давно взял курс на модернизацию своего воздушного флота при резком расширении его возможностей. Так, помимо американских F-35, Япония хочет получить собственный истребитель нового поколения.