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Япония создаст новый самолет РЭБ

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Проектный облик создаваемого корпорацией Kawasaki Heavy Industries для ВВС Сил самообороны Японии нового самолета радиоэлектронной борьбы на базе нового японского среднего военно-транспортного самолета Kawasaki С-2
Проектный облик создаваемого корпорацией Kawasaki Heavy Industries для ВВС Сил самообороны Японии нового самолета радиоэлектронной борьбы на базе нового японского среднего военно-транспортного самолета Kawasaki С-2.
Источник изображения: Kawasaki Heavy Industries

Японское оборонное закупочное агентство Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) выдало корпорации Kawasaki Heavy Industries (KHI) контракт, предполагающий старт программы разработки нового самолета радиоэлектронной борьбы. В качестве основы для него выступит военно-транспортный Kawasaki С-2.

Сумма выданного соглашения составляет 15 миллиардов иен (143,1 миллиона долларов). Общую стоимость программы разработки новой крылатой машины оценивают в 46,5 миллиарда иен: постройка опытных образцов сюда не входит.

В качестве основы для перспективного самолета РЭБ выступит военно-транспортный самолет Kawasaki С-2. Предварительные тесты двух опытных образцов хотят завершить к концу 2026-го финансового года, после чего построят несколько предсерийных машин.

По предварительным оценкам, один серийный самолет обойдется в 48 миллиардов иен. Новые машины должны заменить в составе Воздушных сил самообороны Японии самолеты ЕС-1 и YS-11EA.

Токио давно взял курс на модернизацию своего воздушного флота при резком расширении его возможностей. Так, помимо американских F-35, Япония хочет получить собственный истребитель нового поколения.

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Страны
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
Kawasaki
Проекты
Истребитель 5 поколения
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