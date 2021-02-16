Войти
РИА Новости

В "Калашникове" рассказали о новом автомате АК-19

501
0
0
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020"
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С новым автоматом "Калашникова" АК-19 под патрон НАТО (5,56х45 мм) стрелок меньше утомляется из-за малого веса оружия, сообщил РИА Новости руководитель направления дирекции концерна "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой.

Как сообщили ранее в компании, новый автомат будет впервые представлен за рубежом на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби 21-25 февраля. На АК-19 уже поступило несколько заявок от иностранных заказчиков. Автомат создан на базе стоящего на вооружении российской армии автомата АК-12.

"Нынешняя конструкция АК-12 позволила обеспечить минимально возможный вес при сохранении необходимой прочности и надёжности. Обычно автоматы с современным "обвесом" достаточно тяжёлые, стрелок быстрее утомляется, а вот с АК-19 такого ощущения нет", - сообщил Онокой.

Он отметил, что это не первый автомат концерна под натовские боеприпасы, выведенный на международный рынок. "Первая попытка создания автоматов Калашникова под патрон НАТО состоялась в начале 1990-х годов. Для новых рынков были созданы автоматы АК-101 и АК-102. Процесс был непростым - для испытаний были необходимы иностранные патроны, которые в то время нелегко было достать. Автоматы поставлялись ряду стран", - уточнил представитель концерна.

Онокой отметил, что заявки на АК-19 стали приходить еще до принятия на вооружение базовой версии АК-12 для ВС РФ. "Поэтому разработка экспортного варианта была необходима, и в неё удалось внедрить элементы, появившиеся в результате широкомасштабной войсковой эксплуатации АК-12: новый, лёгкий и эргономичный регулируемый приклад, новый диоптрический прицел, быстросъёмный глушитель", - отметил специалист.

Он добавил, что натовский патрон 5,56х45 мм и российский патрон 5,45х39 мм, которым питается базовая версия автомата АК-12, весьма близки по характеристикам. "Главный фактор в выборе патрона - экономический и логистический, ведь, как бы ни был хорош автомат, армия не будет переходить на новый боеприпас ради самого образца", - добавил представитель компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-101
АК-102
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
06.12.2019
Новое поколение автоматов Калашникова
02.09.2016
Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"
21.11.2014
Автомат Калашникова: эволюция шедевра
14.12.2011
Таков новый «Калашников»
01.12.2011
Косметическая доработка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны