Dagens Nyheter (Швеция): почему Швеция отказалась от политики мира и деэскалации?

Девять высокопоставленных шведских политиков и дипломатов подписались под статьей в Dagens Nyheter, в которой выражается беспокойство по поводу опасной внешней политики страны. Швеция утратила независимость — теперь она подчиняется США, а все из-за страха перед Россией, с горечью признают авторы.

Девять бывших политиков и послов: Швеция больше не осмеливается вести независимую внешнюю политику и политику в области безопасности, а подчиняется США. Мотивируют это агрессивной политикой России и ее репрессиями. Но новая политика Швеции способствовала эскалации в Северной Европе, а сама страна оказалась на линии противостояния между США и Россией

Швеция сегодня ведет очень неопределенную и тревожную внешнюю политику и политику в области безопасности. Недавно несоциалистические парламентские партии добились, чтобы парламент заявил, что Швеция сохраняет за собой право подать заявку на вступление в НАТО, если посчитает это необходимым. На самом деле это и так само собой разумеется. Швеция ведь независимое государство.

Из-за этого особого заявления парламента, за которым не стояли партии правительства, лишь возникла неопределенность насчет шведской политики безопасности. Ну что же. Но проблема еще в том, что Швеция в последние годы стала настолько зависима от США, что наши претензии на внеблоковый статус выглядят совершенно не убедительными.

Во время холодной войны Швеция могла вести самостоятельную внешнюю политику и политику в области безопасности. "Отказ от альянсов в мирное время с целью сохранить нейтралитет в военное" - такова была доктрина, которая много лет служила нам хорошую службу.

Швеция и Финляндия образовывали нейтральную зону в Северной Европе, разделявшую противников в ходе холодной войны. Благодаря "сильной по нашим ресурсам обороне" мы могли гарантировать, что никто не будет контролировать шведскую территорию с целью угрожать оттуда противнику.

Это было выгодно обеим сторонам, и они уважали наш выбор. Все, кого это касалось, понимали также, что, например, если Советский Союз попытается заполучить контроль над частью Швеции или Финляндии, это воспримут как угрозу НАТО, серьезную настолько, что ответная атака будет неизбежной. В то же время мы были независимы и оказывали конструктивное влияние на мировую политику. Благодаря этому в конце XX века мы могли играть важную роль в европейском курсе на деэскалацию, благодаря которому закончилась холодная война.

Похоже, эти времена позади. Швеция больше не осмеливается вести самостоятельную внешнюю политику и политику в области безопасности, а пытается как можно больше сблизиться с США. Мотивируют это агрессивной политикой России и ее репрессиями. Но правда ли, что угроза со стороны современной России действительно превышает угрозу со стороны Советского Союза времен холодной войны?

В то время считалось, что военная мощь Советского Союза и Организации Варшавского договора примерно равна мощи НАТО. Сегодня же, хотя Россия и наращивает вооружения, США все равно тратят на военные расходы примерно в 10 раз больше, а отчисления на военную сферу в европейских странах НАТО в общей сложности втрое превышают российские. Даже если принять во внимание, что уровень цен в России ниже, все равно военный потенциал США/НАТО оказывается в несколько раз больше, чем у России. А из-за слабой экономики России едва ли этот баланс сил изменится в ее пользу в обозримом будущем.

Кремль, конечно, ведет наступательную политику со вкраплениями военной агрессии, чтобы усилить влияние в "ближайшем зарубежье" и держать западные страны на расстоянии. В то же время там понимают, что военная конфронтация с НАТО, к которой нужно быть готовыми в случае нападения на Финляндию, Швецию или страны Прибалтики, была бы разрушительна для России, а граждане ее не поддержат. Россия на территории Швеции, Финляндии или в Прибалтике стала бы настолько сильным стратегическим ударом для НАТО, что альянс не принял бы такой ситуации вне зависимости от того, являются ли эти страны его членами или нет.

В стремлении приспособиться к действиям США мы во многом пожертвовали нашей внешнеполитической независимостью и способностями конструктивно предотвращать конфликты и снижать напряжение в мире. Мы видим, как давление США вынудило Швецию отказаться от привычной и проверенной политики против ядерного оружия. Швеция так и не подписала разработанный в ООН Договор о запрете ядерного оружия, который недавно вступил в силу. Но главное: новая шведская политика способствовала росту напряженности в Северной Европе, так как Швеция оказалась на линии противостояния США и России, а это идет категорически вразрез с нашими интересами в области безопасности.

Первостепенной угрозой для Швеции стал высокий уровень военно-политической напряженности, установившейся в Северной Европе в последние 10-15 лет и увеличивающий риск конфликта сверхдержав, от которого пострадает и Швеция. Причин тому много, а виноваты в этом и Россия, и США.

Американские вооруженные силы, которые во время холодной войны по большому счету и не появлялись в Балтийском регионе, вот уже десять лет постоянно там присутствуют с военными кораблями, истребителями и бомбардировщиками. Они проводят множество военных учений с Россией в качестве противника на всей территории Северной Европы - от Балтийского региона до Северного Калотта - как в одиночестве, так и вместе с другими членами НАТО, в том числе при участии Швеции и Финляндии.

Россия со своей стороны усилила войска в западной части страны - и в Калининграде, и на севере. После распада Советского Союза военная сфера России долгое время пребывала в запустении, но сейчас страна вновь располагает современными войсками и продвинутым оружием.

Таким образом, единственная по-настоящему серьезная угроза безопасности Швеции - это конфликт сверхдержав в Европе и в ближайших к нам регионах. Что нам необходимо сделать, так это сосредоточить нашу внешнюю политику и дипломатию на попытках снизить нынешнюю напряженность, а значит, и уменьшить риск конфликта, от которого мы можем пострадать.

Главной целью должно стать стремление вместе с другими странами, занимающими сходную позицию, противодействовать борьбе сверхдержав за власть и способствовать налаживанию глобального сотрудничества, чтобы ответить на серьезные вызовы нашего времени.

Для этого следует пересмотреть шведскую политику безопасности с учетом опыты мировых войн и холодной войны. Она должна основываться на анализе наших практических интересов. Для небольшой страны очень ценно уметь вести вызывающую доверие и предсказуемую политику в области безопасности. Финляндия, Швейцария и Австрия - хороший тому пример, а вот Швеция - едва ли. Сегодня ни шведское население, ни соседние с нами странами не вполне уверены, какой курс Швеция в будущем изберет, если окажется в критической ситуации. Это для нас вредно.

Членство в НАТО не решит проблем Швеции с безопасностью, а лишь сделает нас более уязвимыми. Швеции следует, подобно Финляндии, твердо дать понять, что мы не позволим другим странам использовать нашу территорию во враждебных целях. Мы должны действовать так, чтобы к нам относились не как к части потенциальной угрозы в адрес другой страны, а как к однозначному борцу за мир, деэскалацию и глобальное сотрудничество.

Ханс Бликс (Hans Blix), бывший министр иностранных дел; Рольф Экеус (Rolf Ekéus), бывший посол в Вашингтоне и Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ; Пэр Гранстедт (Pär Granstedt), бывший парламентарий и вице-председатель парламентского Комитета по международным делам; Биргитта Хамбрэус (Birgitta Hambraeus), бывший парламентарий; Свен Хирдман (Sven Hirdman), бывший заместитель министра обороны и посол в Москве; Карл-Магнус Хюлтениус (Carl-Magnus Hyltenius), бывший посол в Копенгагене, регулярно участвовал в переговорах о разоружении; Таге Петерсон (Thage G Peterson), бывший министр обороны и спикер парламента Швеции; Пьер Шори (Pierre Schori), бывший глава министерства гуманитарной помощи и представитель Швеции в ООН; Май Бритт Теорин (Maj Britt Theorin), бывшая глава парламентской комиссии по разоружению и член парламента