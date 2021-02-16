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Российская газета

Видео: летчики Балтфлота провели дозаправку в небе над Калининградом

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Летчики морской авиации Балтийского флота отрабатывают воздушную дозаправку в небе над Калининградской областью. В занятиях участвуют более десяти многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, самолет-топливозаправщик Ил-78 ВКС России прибыл в Калининградскую область из центрального региона России. Дозаправка в воздухе выполняется как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары.

Это один из самых сложных видов летной подготовки, к нему допускаются только опытные высококлассные летчики. Самолет должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров на высоте от двух до пяти километров, на скорости 500-600 километров в час.

В темное время суток дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, которое есть и на Ил-78, и на заправляющемся самолете.

Кстати

Дозаправка в воздухе значительно расширяет радиус действия авиации и позволяет ей действовать на значительном удалении от места базирования. А кроме того, это дает возможность перебазировать авиаподразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-24М
Су-30
Проекты
БФ
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