Эмираты подписали с «Укроборонпромом» соглашения на 1 млрд долларов

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписаны соглашения о расширении военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долл.

Отмечается, что соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии, пишет УНИАН.

«EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности», - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Банная.

«Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины относительно сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран», - цитирует Аль Банная пресс-служба президента Украины.