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Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться

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Рабочая поездка Президента Украины в Донецкую область
Рабочая поездка Президента Украины в Донецкую область.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины

Украинский дипломат Роман Бессмертный в антироссийском ключе прокомментировал выступление Путина на Давосском саммите. По его словам, Россия якобы готовится к войне, а Украина должна «усиленно готовиться к своей защите».

Как показывают прошлые подобные случаи, к угрозам российского президента Владимира Путина на Давосском саммите и других подобных международных мероприятиях относительно его готовности начать новый вооруженный конфликт всегда следует относиться серьезно.

С такой опаской украинский политик и дипломат Роман Бессмертный выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Я хочу обратить внимание на недавнее выступление Путина в Давосе онлайн. По сути, это было анонсирование следующих агрессивных действий без определения точек агрессии. Напомню - 2007 год, политика безопасности конференция (в Мюнхене - прим. ред.), где было выступление с вызовом. 2008 год. - На Бухарестском саммите выступление с вызовом. Если в 2007-м было анонсировано нападение на Грузию, что было подтверждено в 2008-м, то уже в 2008-м впервые в выступлении Путина прозвучало: как только Украина сделает шаг в НАТО, Россия предпримет меры, чтобы Украина не была целостным государством", - пояснил Бессмертный.

"Последнее выступление в Давосе - это опять анонсирование очередных агрессивных действий. И уже не только против Украины, но и против Европейского союза", - отметил дипломат.

По его мнению, такое словесное "недержание" Москвы дает сигналы о готовности Кремля "совершать действия по всей линии своих экспансистских планов и мечтаний".

"И не случайно, что после этого выступления в Донбассе активизировались обстрелы", - подчеркнул Роман Бессмертный.

Кроме того, Путин усилил давление на Украину по экономическим вопросам, в частности, электроэнергетики.

Соответственно, президент Владимир Зеленский, как заявил Бессмертный, должен усиленно готовиться к защите Украины на всех без исключения фронтах, не поддаваться на любое российское давление, и тем более не увеличивать закупки у страны-агрессора энергоносителей и других стратегических товаров, тем самым уничтожая отечественные отрасли промышленности и усиливая зависимость от противника, как это имеет место сегодня, именно при нем.

Главная же прерогатива Зеленского, добавил политик, это деятельность сектора безопасности украинского государства. Именно на его работе он должен серьезно сосредоточиться.

"Где приоритеты? Настаиваю на том, что приоритеты президента должны находиться в сфере безопасности. Во-первых, он верховный главнокомандующий. Во-вторых, он гарант соблюдения суверенитета, территориальной целостности и прав человека. Поэтому на этом он должен сосредоточить свою работу. А это армия, а это оборонно-промышленный комлекс, а это весь спектр вопросов безопасности - начиная от информационной безопасности и заканчивая вопросами социальной безопасности, медицинской безопасности", - подытожил Роман Бессмертный.

"Он должен не вылезать из СНБО и Министерства обороны в нынешней ситуации, то есть проводить там по полдня, а то и больше", - сказал по этому поводу ведущий программы Антон Борковский.

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8 комментариев
№1
16.02.2021 01:25
Палата No.6
0
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№2
16.02.2021 03:43
Так и есть.
Если Россия в феврале 2014-го похерила все подписанные договора и развязала войну с Украиной, от нее можно ожидать всего.
Только сумасшедшие не отвечают ни за свои дела, ни за слова.

А свои захваченные земли нужно возвращать.
Этот конфликт не на один десяток лет.
0
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№3
16.02.2021 07:19
Цитата, ID: 19944 сообщ. №2
А свои захваченные земли нужно возвращать.
Хватит лозунги кидать, встань и иди сделай что-то. Когда на Крым?)))
0
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№4
16.02.2021 07:28
Что за чудо-броник на фото?
0
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№5
16.02.2021 10:04
Цитата, ID: 19944 сообщ. №2
Только сумасшедшие не отвечают ни за свои дела, ни за слова.
ну прям с современной Украины писано...
Цитата, ID: 19944 сообщ. №2
А свои захваченные земли нужно возвращать.
С Польшей, Венгрией и Румынией это обсудите...у вас много тем для разговоров...
+1
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№6
16.02.2021 12:28
Может подготовиться, мешки полиэтиленовые большие чёрного цвета закупить, могилки накопать траншейным экскаватором. Надо только поле побольше и поровнее выделить и соляркой запастись, чтобы успеть накопать
0
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№7
16.02.2021 12:31
Цитата, q
Этот конфликт не на один десяток лет.

не один десяток столетий, если собрать один танк Оплот в год.
0
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№8
16.02.2021 15:36
Надо отметить, что в российском медиа-пространстве недавно начали активно мусолить тему поддержки Донбасса, с одной стороны, и готовности разрыва связей с Евросоюзом, с другой... видимо неспроста...
0
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