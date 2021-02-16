Су-27 потренируются сбивать стратегические бомбардировщики над Балтикой

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Эскадрилья российских истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) проведет в Калининградской области учения по уничтожению стратегических бомбардировщиков условного противника и выпущенных ими крылатых ракет, будут произведены реальные стрельбы ракетами "воздух-воздух" по воздушным мишеням, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе БФ.

Как писали в иностранных СМИ, США в феврале перебросят на авиабазу в Норвегию сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Передислокация на норвежскую базу Орланд самолетов-носителей крылатых ракет этого типа состоится впервые.

"В Калининградской области началось летно-тактическое учение с истребительным авиационным полком морской авиации Балтийского флота. В нем принимают участие экипажи истребителей Су-27. Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности, уточнили на флоте, в учениях задействовано более 10 истребителей Су-27.

Над Балтийским морем регулярно совершают полеты самолеты НАТО различного назначения - в частности, разведчики, которые предпринимают демонстративные попытки приблизиться к российским границам. В конце августа прошлого года, как заявлял главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, три американских стратегических бомбардировщика В-52Н над Балтикой отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области.