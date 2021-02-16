Войти
РИА Новости

Су-27 потренируются сбивать стратегические бомбардировщики над Балтикой

476
0
+1
Многоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Эскадрилья российских истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) проведет в Калининградской области учения по уничтожению стратегических бомбардировщиков условного противника и выпущенных ими крылатых ракет, будут произведены реальные стрельбы ракетами "воздух-воздух" по воздушным мишеням, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе БФ.

Как писали в иностранных СМИ, США в феврале перебросят на авиабазу в Норвегию сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Передислокация на норвежскую базу Орланд самолетов-носителей крылатых ракет этого типа состоится впервые.

"В Калининградской области началось летно-тактическое учение с истребительным авиационным полком морской авиации Балтийского флота. В нем принимают участие экипажи истребителей Су-27. Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности, уточнили на флоте, в учениях задействовано более 10 истребителей Су-27.

Над Балтийским морем регулярно совершают полеты самолеты НАТО различного назначения - в частности, разведчики, которые предпринимают демонстративные попытки приблизиться к российским границам. В конце августа прошлого года, как заявлял главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, три американских стратегических бомбардировщика В-52Н над Балтикой отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
Су-27
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
05.02.2021
Калининградский синдром
24.09.2020
Тень «Медведя»: к патрулированию Балтики подключат Ту-142
09.09.2020
Разведчики НАТО у границ: Балтфлот поднял в воздух Су-27
10.06.2020
Балтфлот учится защищать самый западный край России
28.10.2019
Кадры летят на Запад: Балтфлот укрепят молодыми пилотами
24.06.2019
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны