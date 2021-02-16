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Российская газета

Китайский легкий танк Тип 15 с "реактивной броней" показали на видео

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Китайское телевидение показало усовершенствованную версию новейшего легкого танка Тип 15, известного также как ZTQ-15.

По всей видимости, полученный опыт эксплуатации машин первых выпусков позволил внести некоторые изменения.

Так, в отличие от ранее демонстрировавшихся образцов, эта модификация вместо навесных бронированных модулей с керамическим наполнителем получила динамическую защиту.

Командира машины снабдили более совершенным многоканальным панорамным прицелом увеличенных размеров. Это позволит качественнее обнаруживать противника в ночных условиях и более эффективно применять имеющееся вооружение.

Дистанционно управляемая установка оборудована не только 12,7-мм пулеметом, но и 35-мм автоматическим гранатометом. Данное комбинированное вооружение будет эффективно для подавления различных танкоопасных целей и позволит экономить имеющийся на борту боекомплект 105-мм пушки.

Кстати, о боекомплекте. В ролике были показаны подкалиберные бронебойные снаряды. Вряд ли они возьмут в лоб новейшие основные боевые танки, но поразить их в бортовые проекции смогут без проблем. Учитывая, что на Тип 15 применен автомат заряжания, обеспечивающий высокую скорострельность, то эту боевую машину вполне можно считать достаточно опасным противником.

1000-сильный двигатель и гидропневматическая подвеска обеспечивают высокие характеристики подвижности даже на пересеченной местности.

В настоящее время такими танками в сухопутных войсках Народно-освободительной армии стали заменять не только легкие Тип 62, но и средние Тип 59 разработки 50-х годов.

Известно, что экспортный вариант - VT-5 - в настоящее время поставляется в Бангладеш.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Продукция
Type 59
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