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Российская газета

Выход в море фрегата "Адмирал Григорович" показали на видео

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Эксклюзивное видео из Пакистана о выходе в море российского фрегата "Адмирал Григорович" опубликовано RT. Корабль участвует в международных учениях AMAN-2021.

Учения в море пройдут 15 и 16 февраля. Военно-морской флот России представят фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-739.

Напомним, учения AMAN-2021 проходят у пакистанского порта Карачи. 11 стран - Пакистан, РФ, США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка и Индонезия участвуют, а еще.около 20 государств направили официальных наблюдателей.

Россия впервые за последние десять лет участвует в учениях со странами НАТО.


Светлана Цыганкова

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