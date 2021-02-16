На судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" завершаются швартовные испытания

Находящееся в стадии швартовных испытаний судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" проекта 23120, строящееся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входящем в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация").Санкт-Петербург, 02.10.2020.

ЦАМТО, 15 февраля. Судостроители Северной верфи (входит в ОСК) готовят судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" проекта 23120 к заводским ходовым испытаниям. Их планируется провести в Балтийском море в марте.

В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям.

Сейчас корабелы предъявляют заводскому отделу контроля качества и Военной приемке работу главной энергетической установки в комплексе с интегрированными системами управления, работу кранов с предельными грузами, другие работы в объеме швартовных удостоверений, а также передают экипажу имущество судна: документацию, служебные и жилые помещения, оборудование, приборы и инструменты. В настоящее время закрыто 104 швартовных удостоверения (УШ), а до конца февраля предстоит закрыть еще 20 УШ.

"Всеволод Бобров" – второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году "Эльбрус" совершил 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

По результатам эксплуатации головного заказа проект 23120 доработан. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования "снабженец" может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922-01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".