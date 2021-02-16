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ТАСС

Первый созданный в РФ коммерческий спутник ДЗЗ для зарубежного заказчика запустят летом

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Генеральный конструктор НПК "Барл" подчеркнул, что аппарат прошел все необходимые испытания и готов к запуску

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Первый коммерческий космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), созданный в РФ для иностранного заказчика, прошел все необходимые испытания и будет запущен летом. Об этом заявил генеральный конструктор российского Научно-производственного концерна "Барл" Валерий Лабутин в понедельник в рамках круглого стола комитета Совфеда по экономической политике о перспективах коммерческих космических программ.

"В этом году мы осуществляем запуск первого коммерческого космического аппарата в рамках создания космической системы для иностранного заказчика, который намечен на лето - второй квартал 2021 года. В рамках коммерческого контракта мы создали средний аппарат дистанционного зондирования Земли с линейным разрешением чуть хуже, чем 1-1,1 м", - сказал Лабутин.

Генеральный конструктор НПК "Барл" подчеркнул, что аппарат прошел все необходимые испытания и готов к запуску.

По его словам, проекция пиксела аппарата составляет 0,73 м, масса аппарата - 650 кг, а срок его существования - пять лет с возможностью продления до семи лет.

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Страны
Россия
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