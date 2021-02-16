Эксперт объяснил интерес зарубежных заказчиков к АК-19 под патроны НАТО

Группа компаний "Калашников" получила от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин, за автоматом сохранилась роль самого популярного стрелкового оружия в мире.

Новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм впервые представит за границей группа компаний "Калашников", автомат уже вызвал интерес у ряда иностранных заказчиков. Об этом сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"АК-19 использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", – приводит слова Тарасова пресс-служба "Калашникова".

Там добавили, что автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.

Выставка IDEX-2021 пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин объяснил интерес к АК-19 со стороны иностранных заказчиков.

"Этот автомат на сегодня – самый востребованный. В силу своей совершенно уникальной надежности он признан самым "употребляемым" стрелковым оружием в мире. Его ближайший конкурент – автоматическая винтовка США М16, как правило, не выдерживает именно по параметру надежности. То есть в песках, в болоте не очень конкурентоспособна. Новая модель автомата Калашникова, в том числе под натовский патрон, учитывает те требования, которые появились в последнее время – повысилась точность стрельбы, уменьшилась отдача. Все эти параметры сработали на то, чтобы сохранить за "Калашниковым" исключительную роль самого популярного стрелкового оружия в мире", – сказал Алексей Подберезкин.