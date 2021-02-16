Войти
РИА Новости

Эксперт объяснил интерес зарубежных заказчиков к АК-19 под патроны НАТО

383
0
0
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020"
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Группа компаний "Калашников" получила от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин, за автоматом сохранилась роль самого популярного стрелкового оружия в мире.

Новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм впервые представит за границей группа компаний "Калашников", автомат уже вызвал интерес у ряда иностранных заказчиков. Об этом сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"АК-19 использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", – приводит слова Тарасова пресс-служба "Калашникова".

Там добавили, что автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.

Выставка IDEX-2021 пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин объяснил интерес к АК-19 со стороны иностранных заказчиков.

"Этот автомат на сегодня – самый востребованный. В силу своей совершенно уникальной надежности он признан самым "употребляемым" стрелковым оружием в мире. Его ближайший конкурент – автоматическая винтовка США М16, как правило, не выдерживает именно по параметру надежности. То есть в песках, в болоте не очень конкурентоспособна. Новая модель автомата Калашникова, в том числе под натовский патрон, учитывает те требования, которые появились в последнее время – повысилась точность стрельбы, уменьшилась отдача. Все эти параметры сработали на то, чтобы сохранить за "Калашниковым" исключительную роль самого популярного стрелкового оружия в мире", – сказал Алексей Подберезкин.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Продукция
M16
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
Похожие новости
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
22.09.2020
Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера
05.03.2020
The Intercept (США): вторая эра дронов
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
19.01.2015
Вдумчивый подход к созданию оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны