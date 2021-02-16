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Гиперзвуковые цели по зубам нашим РЛС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские радиолокационные станции системы (РЛС) предупреждения о ракетном нападении успешно опробованы на гиперзвуковых целях.

Об этом заявил генеральный конструктор «НИИ дальней радиосвязи» (входит в холдинг «РТИ») Сергей Сапрыкин.

Поясняя, могут ли такие системы фиксировать гиперзвуковые ракеты, летящие не по баллистической траектории и имеющие возможность программируемого управления полетом, Сапрыкина констатировал, что эти задачи уже отработаны.

«Как минимум 20 лет назад их заложили в тактико-техническое задание на новое поколение радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении», - сказал он.

«Наша военная наука делает верные долговременные прогнозы. На испытаниях новых локаторов проверки на перспективные цели прошли успешно. Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось», — отметил генеральный конструктор в интервью ТАСС.

Он напомнил, что сейчас отечественные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении представляют собой два эшелона - космический, включающий четыре спутника «Тундра», и наземный, который состоит из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

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