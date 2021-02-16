Русские вытесняют американцев из сирийского неба

Многоцелевые истребители F/A-18E Super Hornet ВМС США столкнулись с отказом систем, отвечающих за применение авиационных средств поражения по наземным целям, в ходе операций в Сирии.

Об этом говорится в отчёте «Воздушная война против «Исламского государства». Роль воздушной силы в операции «Непоколебимая решимость» (Исламское государство – запрещено в РФ)», опубликованном корпорацией RAND (стратегический исследовательский центр, работающий по заказам правительства США, штаб-квартира в Калифорнии), пишет Eadaily со ссылкой на портал Military.com.

«В ходе одной из операций российский истребитель Су-35 начал выполнять маневры над одной из зон, где осуществлялся наземный авиаудар. За российским самолётом наблюдал один из пилотов истребителя F/A-18E Super Hornet, у которого были проблемы с инфракрасным датчиком типа FLIR, необходимым для захвата целей на земле. В итоге лётчик переключился на режим контроля воздушного пространства, в то время как три других Super Hornet сосредоточились на поражении наземных целей», — говорится в опубликованном на прошлой неделе докладе RAND.

Отказ датчиков был лишь одной из проблем, с которыми столкнулись американские пилоты в ходе выполнения задания, отмечают аналитики корпорации.

Такие истребители, как F-16 Fighting Falcons и F-15E Strike Eagles ВВС США , сыграли важную роль в первые дни воздушной кампании против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ или ДАШ), осуществив 1784 боевых вылета до конца 2014 года. Согласно отчёту RAND, даже с учётом увеличения темпов воздушных операций было трудно изучить влияние авиации в первые месяцы войны «из-за проблем с разведкой, которые препятствовали обнаружению преднамеренных целей». Эти цели включали убежища ИГИЛ, где террористическая группировка централизовала денежные резервы и источники доходов с эксплуатируемых ею нефтяных объектов.

Воздушное пространство над Сирией стало более проблематичным для США и их партнёров по антитеррористической коалиции, когда «Россия вышла на поле боя в 2015 году вместе с иранскими дронами», отмечается в исследовании. Темп проведения воздушных миссий с этого времени ускорился в связи с тем, что полномочия по поражению целей были переданы нижним эшелонам американских войск, действующим в регионе. В 2017 году тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис приписал это решение президенту Дональду Трампу. «Трамп делегировал полномочия на нужном уровне, чтобы агрессивно и своевременно бороться с уязвимыми местами врага», — говорил Мэттис.

Хотя это было наиболее эффективно против небольших мобильных целей, согласно отчёту RAND, принятое решение «улучшило исход боёв» на земле в целом.